Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Двойное убийство и самоубийство. В пражском парке нашли три трупа

Двойное убийство и самоубийство. В пражском парке нашли три трупа

Партнер рубрики:
Kochy
26 ноября
19:50
572
Три трупа были найдены в субботу днем в пражском районе Чаковице. На месте работают детективы. Полиция заявила, что не ищет преступника и считает, что произошло двойное убийство и самоубийство. По предварительной информации, это была семья — двое взрослых и один ребенок.

Двойное убийство и самоубийство. В пражском парке нашли три трупа

Мертвые были найдены в парке на улице K Sedlišti возле велосипедной дорожки. Об обнаружении тел полиции сообщили экстренные службы. «Мы расследуем насильственную смерть трех человек», — сказал представитель полиции Рихард Хрдина.

«В настоящее время в связи с этим опасность никому не грозит. Это была семейная трагедия», — заявил в субботу вечером Йиржи Винтишка, староста района Чаковице.

Полиция пока не может предоставить никакой дополнительной информации. Одна из следственных версий состоит в том, что это двойное убийство и последующее самоубийство. «Детективы выясняют, что произошло; будет проведено вскрытие», — заявил Хрдина.

Пресс-секретарь отметил, что полиция в связи с инцидентом никого не разыскивает. Территория вокруг места преступления оцеплена, там работают десятки сотрудников полиции.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
10 ноября
13:06
2861
Общество
Убила свою трехлетнюю дочь и хотела убить сына. Суд в Чехии приговорил мать к 22 годам тюрьмы. Как она объяснила свои действия в суде?
Assets
07 ноября
16:56
2746
Общество
Студент хотел взорвать школу в Пардубице, а потом зарезал прохожего
Assets
04 ноября
10:54
3949
Общество
В Чехии во время ссоры из-за политики украинец убил своего соседа по комнате. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы
Assets
01 ноября
13:10
1224
Общество
За три квартала 2022 года в Чехии было совершено больше убийств, чем за весь прошлый год
Последние новости:
Assets
26 ноября
16:24
437
Общество
Люди в Брно застряли на колесе обозрения. Из-за нерадивого работника пришлось вызывать полицию
Assets
26 ноября
15:41
584
Общество
На Староместской площади в Праге открылась рождественская ярмарка
Assets
26 ноября
08:34
853
Общество
В выходные участок пражского метро на линии C будет закрыт
Assets
25 ноября
20:10
1356
Экономика
Опять теневая экономика? Парламент Чехии полностью отменил систему электронного учета продаж (ЕЕТ)
Assets
25 ноября
17:20
1794
Общество
ВИДЕО: В Праге загорелся автобус. Водитель сделал все, что мог, но это не помогло
Assets
25 ноября
17:18
302
Общество
Чешская почта гарантирует доставку до Рождества для посылок, отправленных до 21 декабря
Assets
25 ноября
16:13
1381
Политика
В выборах президента Чехии примут участие девять кандидатов
Assets
25 ноября
12:44
418
Общество
«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии
Assets
25 ноября
12:41
469
Общество
В Чехии в больнице Мотол открыли первый дом для семей с хронически больными детьми
Assets
25 ноября
11:05
2407
Общество
В Чехии неизвестный испортил выставку автомобилей, привезенных из Украины


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы