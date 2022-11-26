Двойное убийство и самоубийство. В пражском парке нашли три трупа

Три трупа были найдены в субботу днем в пражском районе Чаковице. На месте работают детективы. Полиция заявила, что не ищет преступника и считает, что произошло двойное убийство и самоубийство. По предварительной информации, это была семья — двое взрослых и один ребенок.

Мертвые были найдены в парке на улице K Sedlišti возле велосипедной дорожки. Об обнаружении тел полиции сообщили экстренные службы. «Мы расследуем насильственную смерть трех человек», — сказал представитель полиции Рихард Хрдина.

«В настоящее время в связи с этим опасность никому не грозит. Это была семейная трагедия», — заявил в субботу вечером Йиржи Винтишка, староста района Чаковице.

Полиция пока не может предоставить никакой дополнительной информации. Одна из следственных версий состоит в том, что это двойное убийство и последующее самоубийство. «Детективы выясняют, что произошло; будет проведено вскрытие», — заявил Хрдина.

Пресс-секретарь отметил, что полиция в связи с инцидентом никого не разыскивает. Территория вокруг места преступления оцеплена, там работают десятки сотрудников полиции.

Источник: novinky.cz