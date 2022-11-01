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Почти полмиллиона украинцев уже получили временную защиту в Чехии

Почти полмиллиона украинцев уже получили временную защиту в Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
28 ноября
09:01
491
С момента вторжения российской армии в Украину в феврале Чехия выдала беженцам 462 887 временных виз. Они открывают украинцам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда в Чешской Республике.

Почти полмиллиона украинцев уже получили временную защиту в Чехии

За последние семь дней временную защиту в Чехии получили 2 288 беженцев из Украины. Таким образом, количество выданных виз увеличилось на 94 по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных, опубликованных МВД в Twitter.

Министр внутренних дел Вит Ракушан заявил в начале ноября, что примерно пятая часть украинских беженцев уже вернулась из Чехии домой. На прошлой неделе он сказал, что может представить себе прием еще десятков тысяч беженцев, но, по его словам, возможности качественного размещения, а также социальной системы и системы здравоохранения достигли предела. С наступлением зимы украинцы, лишившиеся тепла, электричества и воды в результате российских атак на инфраструктуру, могут вновь начать выезжать из страны.

В настоящее время, по данным Ракушана, украинцы составляют от 3,4 до 3,7% населения Чехии, то есть их примерно от 355 000 до 390 000 человек. Он напомнил, что Чехия приняла больше всего беженцев на душу населения из стран Евросоюза.

В настоящее время ЕС предоставляет временную защиту до конца марта следующего года, Европейская комиссия предложила продлить этот срок еще на год.

Беженцы должны сообщить о себе в полицию по делам иностранцев в течение трех дней после прибытия в Чехию. На данный момент таким образом зарегистрировались 602 346 украинцев. Дети до 15 лет, составляющие около трети беженцев, не обязаны регистрироваться.

В чешских школах детей беженцев из Украины меньше, чем ожидалось, сообщило в четверг Министерство образования. На конец сентября детские сады, начальные и средние школы посещали 50 285 украинцев, что составляет 2,7% учащихся. Таким образом, школьники с украинским гражданством стали самой многочисленной группой иностранцев среди учащихся чешских школ.

Источник: novinky.cz

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