Forum Karlín в Праге отменил концерты российских певцов из-за их поддержки войны в Украине

Концерты Григория Лепса и Стаса Михайлова отменены. «Оставим в программе только концерт Светланы Лободы, которая открыто высказывается против российской агрессии», — написали представители Forum Karlín в Twitter.
Среди тех, кто раскритиковал предстоящий концерт российских артистов в Праге, был бывший посол Украины в Чехии и нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
С начала российского вторжения в конце февраля Чехия оказывает существенную поддержку Украине, правительство и неправительственные организации направляют в страну гуманитарную и военную помощь. Чешская Республика стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан России по всем направлениям на следующий день после российского вторжения.
Правительство также решило, что россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, не могут въезжать на территорию Чехии с 25 октября.
Источник: novinky.cz
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YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
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