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Forum Karlín в Праге отменил концерты российских певцов из-за их поддержки войны в Украине

Forum Karlín в Праге отменил концерты российских певцов из-за их поддержки войны в Украине

Партнер рубрики:
Kochy
28 ноября
13:25
274
Пражский Forum Karlín отменил выступление двух российских певцов, которое должно было состояться в следующем году. Ранее в соцсетях появлялась критика, почему эти артисты, которые открыто поддерживают войну против Украины, будут выступать в Чехии. Представители концертного зала заявили 28 ноября, что неоднократно призывали немецкое агентство отменить концерты по этой причине, но в итоге решили сами отменить выступления.

Forum Karlín в Праге отменил концерты российских певцов из-за их поддержки войны в Украине

Концерты Григория Лепса и Стаса Михайлова отменены. «Оставим в программе только концерт Светланы Лободы, которая открыто высказывается против российской агрессии», — написали представители Forum Karlín в Twitter.

Среди тех, кто раскритиковал предстоящий концерт российских артистов в Праге, был бывший посол Украины в Чехии и нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

С начала российского вторжения в конце февраля Чехия оказывает существенную поддержку Украине, правительство и неправительственные организации направляют в страну гуманитарную и военную помощь. Чешская Республика стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан России по всем направлениям на следующий день после российского вторжения. 

Правительство также решило, что россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, не могут въезжать на территорию Чехии с 25 октября.

Источник: novinky.cz

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