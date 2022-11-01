Forum Karlín в Праге отменил концерты российских певцов из-за их поддержки войны в Украине

Пражский Forum Karlín отменил выступление двух российских певцов, которое должно было состояться в следующем году. Ранее в соцсетях появлялась критика, почему эти артисты, которые открыто поддерживают войну против Украины, будут выступать в Чехии. Представители концертного зала заявили 28 ноября, что неоднократно призывали немецкое агентство отменить концерты по этой причине, но в итоге решили сами отменить выступления.

Концерты Григория Лепса и Стаса Михайлова отменены. «Оставим в программе только концерт Светланы Лободы, которая открыто высказывается против российской агрессии», — написали представители Forum Karlín в Twitter.

Среди тех, кто раскритиковал предстоящий концерт российских артистов в Праге, был бывший посол Украины в Чехии и нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

С начала российского вторжения в конце февраля Чехия оказывает существенную поддержку Украине, правительство и неправительственные организации направляют в страну гуманитарную и военную помощь. Чешская Республика стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан России по всем направлениям на следующий день после российского вторжения.

Правительство также решило, что россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, которые путешествуют с целью туризма, спорта или культуры, не могут въезжать на территорию Чехии с 25 октября.

Источник: novinky.cz

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YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

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