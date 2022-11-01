До катастрофы осталось семь лет — в Праге установили гигантские климатические часы

​Циферблаты высотой 8 метров и шириной 35 метров, установленные рядом с метрономом на Летне, будут измерять время, оставшееся до необратимого изменения климата. Они начали обратный отсчет во вторник, 29 ноября, в 18:00.

Осталось не так много времени — точнее, меньше семи лет. Именно столько потребуется планете, чтобы нагреться на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По крайней мере так утверждает нынешний научный консенсус.

По мнению ученых, превышение лимита приведет к необратимым последствиям для климата.

С завтрашнего дня об этом пражанам будут напоминать климатические часы, расположенные рядом с маятником на Летне. Левый циферблат покажет оставшиеся годы и дни, правый — оставшиеся часы, минуты и секунды.

«Студия Multiverse разработала дизайн пражских климатических часов, создав визуально сильную инсталляцию за счет минимально возможной экологической нагрузки. Климатические часы на Летне потребляют столько же электроэнергии, сколько и домашняя плита», — говорит Марек Цислар, представитель Фестиваля свободы, от имени организаторов.

Циферблаты будут находиться на Летне до 12 декабря.

Наряду с Глазго, Римом и Берлином, Прага станет одним из первых городов, где появятся такие часы. Их установку инициировала ассоциация «Фестиваль свободы».

Организаторы отмечают, что климатический кризис представляет собой одну из самых значительных угроз свободе, миру и демократии в Чешской Республике. Поэтому в петиции «3 шага за 3 года» они призывают членов парламента решить проблему климата.

Согласно сентябрьскому опросу, проведенному компанией STEM, 60% чехов считают, что изменение климата происходит и что необходимо заняться этой проблемой сейчас или в ближайшем будущем. Однако опрошенных гораздо больше беспокоят другие проблемы, такие как рост цен, засуха или загрязнение воздуха.

«Первые шаги должны быть сделаны уже в следующем году, — отмечает Цислар. — Поэтому мы призываем граждан подписать нашу петицию “3 шага за 3 года”. Она отвечает потребностям гражданского общества и событиям последних лет, одним из которых является климатический кризис». Он добавляет, что цель — собрать не менее 10 000 подписей.

Климатические часы

Идея таких часов родилась в 2015 году. Они отсчитывают время до даты, когда планета прогреется на 1,5 градуса по Цельсию. Время обратного отсчета меняется в зависимости от того, как изменяется объем выбросов.

Первая крупная публичная установка климатических часов состоялась в сентябре 2020 года в Нью-Йорке. Тогда они показывали семь лет и 102 дня.

Источник: seznamzpravy.cz

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