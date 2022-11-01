Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
До катастрофы осталось семь лет — в Праге установили гигантские климатические часы

До катастрофы осталось семь лет — в Праге установили гигантские климатические часы

Партнер рубрики:
Kochy
30 ноября
19:20
2236
​Циферблаты высотой 8 метров и шириной 35 метров, установленные рядом с метрономом на Летне, будут измерять время, оставшееся до необратимого изменения климата. Они начали обратный отсчет во вторник, 29 ноября, в 18:00.

До катастрофы осталось семь лет — в Праге установили гигантские климатические часы

Осталось не так много времени — точнее, меньше семи лет. Именно столько потребуется планете, чтобы нагреться на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. По крайней мере так утверждает нынешний научный консенсус.

По мнению ученых, превышение лимита приведет к необратимым последствиям для климата.

С завтрашнего дня об этом пражанам будут напоминать климатические часы, расположенные рядом с маятником на Летне. Левый циферблат покажет оставшиеся годы и дни, правый — оставшиеся часы, минуты и секунды.

«Студия Multiverse разработала дизайн пражских климатических часов, создав визуально сильную инсталляцию за счет минимально возможной экологической нагрузки. Климатические часы на Летне потребляют столько же электроэнергии, сколько и домашняя плита», — говорит Марек Цислар, представитель Фестиваля свободы, от имени организаторов.

Циферблаты будут находиться на Летне до 12 декабря.

Наряду с Глазго, Римом и Берлином, Прага станет одним из первых городов, где появятся такие часы. Их установку инициировала ассоциация «Фестиваль свободы». 

Организаторы отмечают, что климатический кризис представляет собой одну из самых значительных угроз свободе, миру и демократии в Чешской Республике. Поэтому в петиции «3 шага за 3 года» они призывают членов парламента решить проблему климата.

Согласно сентябрьскому опросу, проведенному компанией STEM, 60% чехов считают, что изменение климата происходит и что необходимо заняться этой проблемой сейчас или в ближайшем будущем. Однако опрошенных гораздо больше беспокоят другие проблемы, такие как рост цен, засуха или загрязнение воздуха.

«Первые шаги должны быть сделаны уже в следующем году, — отмечает Цислар. — Поэтому мы призываем граждан подписать нашу петицию “3 шага за 3 года”. Она отвечает потребностям гражданского общества и событиям последних лет, одним из которых является климатический кризис». Он добавляет, что цель — собрать не менее 10 000 подписей.

Климатические часы

Идея таких часов родилась в 2015 году. Они отсчитывают время до даты, когда планета прогреется на 1,5 градуса по Цельсию. Время обратного отсчета меняется в зависимости от того, как изменяется объем выбросов. 

Первая крупная публичная установка климатических часов состоялась в сентябре 2020 года в Нью-Йорке. Тогда они показывали семь лет и 102 дня. 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
30 ноября
18:49
117785
Жизнь
Как получить ПМЖ в Чехии в 2022 году
Assets
30 ноября
17:02
479
Культура
Топ-10 чешских рождественских фильмов
Assets
30 ноября
11:27
2097
Экономика
Вода в Чехии станет дороже. Экономия не поможет, почему?
Assets
30 ноября
10:14
2811
Жизнь
Чешское гражданство: гайд о том, как его получить
Последние новости:
Assets
30 ноября
20:23
56
Общество
Правительство Чехии: временная защита беженцев из Украины будет действовать до марта 2024 года
Assets
30 ноября
19:12
171
Экономика
Энергетическая компания ČEZ выплатит сотрудникам премии — каждый получит 60 000 крон
Assets
30 ноября
15:05
957
Общество
В Чехии мужчина передал найденный кошелек в полицию, а деньги забрал. Теперь ему грозит два года тюрьмы
Assets
30 ноября
12:52
449
Общество
Украинские беженцы получат больше времени для сдачи выпускных экзаменов в средней школе в следующем году
Assets
30 ноября
11:27
2097
Экономика
Вода в Чехии станет дороже. Экономия не поможет, почему?
Assets
30 ноября
11:37
1331
Общество
Чехия ошарашена событиями в Китае: жители дома сгорели из-за антиковидных мер. Люди вышли на массовые протесты
Assets
30 ноября
09:56
1240
Общество
«В Стамбуле грядет землетрясение, к которому готовились годами», — предупредил турецкий геолог
Assets
30 ноября
09:14
1186
Общество
В Чехии предложили отключить посольство России от энергоснабжения
Assets
29 ноября
20:22
2828
Общество
В Чехии обсуждают: американцам выгодна война в Украине, коридоры Брюсселя кипят от ярости
Assets
29 ноября
20:04
1091
Экономика
Президент Чехии подписал закон о налоге на сверхприбыль и увеличении лимита для регистрации НДС


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы