В пражском метро обвалилась часть потолка

В Пражской транспортной компании заявили, что причиной стала техническая неисправность на станции «Смиховске надражи» (Smíchovské nádraží). Пресс-секретарь транспортной компании Анета Ржекова рассказала, что упала панель, за которой располагались кабели. Во время устранения поломки пассажиры могли воспользоваться альтернативным автобусным транспортом.
Метро остановилось около 07:20, движение возобновилось примерно в 08:30.
Источник: ceskenoviny.cz
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