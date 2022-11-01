В пражском метро обвалилась часть потолка

Сегодня в утренний час пик было прервано движение пражского метро по линии В на участке «Нове-Бутовице» (Nové Butovice) — «Флоренц» (Florenc) в обоих направлениях.

В Пражской транспортной компании заявили, что причиной стала техническая неисправность на станции «Смиховске надражи» (Smíchovské nádraží). Пресс-секретарь транспортной компании Анета Ржекова рассказала, что упала панель, за которой располагались кабели. Во время устранения поломки пассажиры могли воспользоваться альтернативным автобусным транспортом.

Метро остановилось около 07:20, движение возобновилось примерно в 08:30.

Источник: ceskenoviny.cz

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