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Пьяный водитель уснул за рулем и остановил движение в Праге. Очнувшись, он врезался в полицейский автомобиль и трамвай

Пьяный водитель уснул за рулем и остановил движение в Праге. Очнувшись, он врезался в полицейский автомобиль и трамвай

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Kochy
29 ноября
15:24
39
Пьяный водитель заснул на оживленной улице в пражском районе Винограды. Когда полиция пришла его будить, он, видимо, испугался и врезался в трамвай, а затем в припаркованный автомобиль и полицейскую машину.

Пьяный водитель уснул за рулем и остановил движение в Праге. Очнувшись, он врезался в полицейский автомобиль и трамвай

Утром во вторник, 29 ноября, на линию 158 поступило сообщение, что водитель на улице Francouzská перекрыл движение, потому что уснул за рулем.

«Когда полиция попыталась разбудить водителя, мужчина стал двигаться и постепенно врезался в трамвай, припаркованную машину и служебный автомобиль полиции. К счастью, никто не пострадал, тест на алкоголь показал более одного промилле» — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Тест также показал положительный результат на наркотики, а именно метамфетамин, марихуану и кокаин.

Ущерб пока не подсчитан. Авария ограничила движение трамваев №№ 13 и 22.

Источник: novinky.cz

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