В Чехии предложили отключить посольство России от энергоснабжения

Проект «Подарок Путину» (Dárek pro Putina) опубликовал петицию, в которой предлагает отключить от энергоснабжения жилые дома, находящиеся в собственности РФ. Это реакция на систематическое разрушение украинской энергетической инфраструктуры российскими оккупантами.

«Россия явно решила разбить Украину мраком и холодом. С точки зрения высшего нравственного принципа просим соответствующих государственных и частных поставщиков энергии ответить российским дипломатам в Праге тем же. Мы требуем отключения всех зданий, находящихся в собственности Российской Федерации, от газа, воды и электричества», — говорится в тексте петиции.

Проект «Подарок Путину» направлен на поддержку Украины, которая сопротивляется российскому вторжению с февраля. В рамках проекта чехи недавно собрали деньги для покупки танка для украинской армии.

В петиции инициатива напоминает о массированных российских ракетных ударах по Украине, которые в последние недели в основном были нацелены на электростанции, теплоцентрали и водоочистные сооружения. Это явно тактика со стороны России.

«Эта новая фаза войны влечет за собой катастрофические и, более того, повседневные последствия для жизни гражданского населения. Без энергии и воды оказались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и заводы, но и, например, больницы», — пишут авторы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник, что около 30% электроэнергии в Украине по-прежнему отсутствует через шесть дней после последней волны крупномасштабных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, поэтому поставки ограничены.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день