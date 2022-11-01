В Чехии предложили отключить посольство России от энергоснабжения

«Россия явно решила разбить Украину мраком и холодом. С точки зрения высшего нравственного принципа просим соответствующих государственных и частных поставщиков энергии ответить российским дипломатам в Праге тем же. Мы требуем отключения всех зданий, находящихся в собственности Российской Федерации, от газа, воды и электричества», — говорится в тексте петиции.
Проект «Подарок Путину» направлен на поддержку Украины, которая сопротивляется российскому вторжению с февраля. В рамках проекта чехи недавно собрали деньги для покупки танка для украинской армии.
В петиции инициатива напоминает о массированных российских ракетных ударах по Украине, которые в последние недели в основном были нацелены на электростанции, теплоцентрали и водоочистные сооружения. Это явно тактика со стороны России.
«Эта новая фаза войны влечет за собой катастрофические и, более того, повседневные последствия для жизни гражданского населения. Без энергии и воды оказались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и заводы, но и, например, больницы», — пишут авторы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник, что около 30% электроэнергии в Украине по-прежнему отсутствует через шесть дней после последней волны крупномасштабных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру, поэтому поставки ограничены.
Источник: novinky.cz
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