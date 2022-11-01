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Правительство Чехии: временная защита беженцев из Украины будет действовать до марта 2024 года

Правительство Чехии: временная защита беженцев из Украины будет действовать до марта 2024 года

Партнер рубрики:
Kochy
30 ноября
20:23
56
Беженцам из Украины, которые получили визы временной защиты из-за российской военной агрессии в их стране, будет предоставлена ​​возможность продлить эту визу в Чехии до конца марта 2024 года. Соответствующий проект постановления утвердило правительство Чехии, теперь его должен рассмотреть парламент.

Правительство Чехии: временная защита беженцев из Украины будет действовать до марта 2024 года

Согласно действующему законодательству, временная защита должна продлиться максимум до конца марта следующего года. Однако, по словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана (СТАН), но нынешнее состояние войны в Украине указывает на то, что беженцы вряд ли смогут вернуться в свои дома в ближайшее время.

Временная защита позволяет украинским беженцам получить в Чехии доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Для продления визы сначала потребуется электронная, а затем личная регистрация. По словам Ракушана, это также позволит властям узнать, сколько беженцев еще находится в Чехии.

«Мы будем использовать эту систему для сбора всех необходимых данных, которые мы хотим иметь в наличии, и на их основе мы будем работать над другими программами адаптации и интеграции», — сказал Ракушан.

С момента вторжения российской армии в Украину Чехия выдала 463 804 временных визы. По данным Министерства внутренних дел, в последние дни их было в среднем сотни в день.

К середине января Минтруда должно предложить, как должны выглядеть льготы для военных беженцев из Украины, начиная с апреля. По его словам, в регионах до конца марта будут действовать центры помощи переселенцам, после чего их работа перейдет к государству.

Беженцам с временной визой государство выплачивает гуманитарное пособие в размере 5000 крон, его можно получать не более пяти месяцев. 

Беженцы, находящиеся в Чехии более шести месяцев и нуждающиеся, могут подать заявление на дополнительную поддержку. С шестого месяца после получения временной защиты взрослый человек может получить сумму, равную прожиточному минимуму, то есть 4620 крон. Для детей и молодых людей в возрасте до 18 лет пособие может составлять 3320 крон. Бюро по трудоустройству также посылают солидарные взносы тем, кто бесплатно размещает беженцев дома или в своей свободной квартире не менее 16 дней в месяц.

По данным на конец сентября на работу устроились более 87 800 человек из Украины с визами беженцев. 

Источник: seznamzpravy.cz

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