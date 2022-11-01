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Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине

Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 декабря
17:17
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Неизрасходованные 560 миллионов крон из программы Минрегионразвития по расширению жилья для украинских беженцев пойдут на другую помощь Украине — сегодня было получено одобрение правительства.

Оставшиеся 560 млн чешских крон на жилье для беженцев перераспределят на другую помощь Украине

Программа для расширения количества мест для беженцев завершилась 30 сентября, на нее было выделено 860 миллионов крон. В начале октября ведомство сообщило, что получило в общей сложности 178 заявок на субсидии на сумму 220 миллионов крон. Благодаря программе будет оказана помощь до 2425 беженцам из Украины, и возможно, другим нуждающимся, сообщили  в министерстве.

Во вторник ведомство заявило, что на заявителей ушло в общей сложности 300 миллионов крон. «Поэтому, по согласованию с другими министерствами, мы хотим использовать оставшиеся 560 миллионов на другую, более нужную в данный момент помощь Украине», — отметил вице-премьер, министр регионального развития Иван Бартош (Piráti).

 

Источник: ceskenoviny.cz

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