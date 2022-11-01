Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей

Днем 2 декабря ​​движение транспорта по трассе D1 в районе Бенешова было перекрыто из-за того, что по дороге бежали четыре лошади. Полиция временно закрыла участок автодороги в сторону Брно, животных будут отлавливать. Из-за чрезвычайного происшествия на шоссе образовались пробки.

Инцидент произошел примерно в 15:00 на 31-м километре шоссе в направлении Брно.

«Шоссе закрыто из-за того, что животные бегают на свободе. Это четыре лошади. Сейчас мы пытаемся их поймать», — сообщила пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова.

Пока неясно, как долго будет перекрыто движение транспорта по шоссе.

Источник: novinky.cz

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