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Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей

Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей

Партнер рубрики:
Kochy
02 декабря
15:50
248
Днем 2 декабря ​​движение транспорта по трассе D1 в районе Бенешова было перекрыто из-за того, что по дороге бежали четыре лошади. Полиция временно закрыла участок автодороги в сторону Брно, животных будут отлавливать. Из-за чрезвычайного происшествия на шоссе образовались пробки.

Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей

Инцидент произошел примерно в 15:00 на 31-м километре шоссе в направлении Брно. 

«Шоссе закрыто из-за того, что животные бегают на свободе. Это четыре лошади. Сейчас мы пытаемся их поймать», — сообщила пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова. 

Пока неясно, как долго будет перекрыто движение транспорта по шоссе.

Источник: novinky.cz

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