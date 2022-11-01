Самолет совершил аварийную посадку в Праге из-за сообщения о заложенной на борту бомбы

Самолет, направлявшийся в Бристоль (Англия) был направлен в аэропорт Праги в ночь на 5 декабря из-за опасений, что на борту находится взрывное устройство.

Рейс easyJet из Польши в Великобританию вынужден был совершить незапланированную посадку в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Кто-то сообщил о бомбе на борту. Позже в аэропорту заявили, что при пиротехническом обыске опасного предмета обнаружено не было.

Пражский аэропорт сообщил в Твиттере, что самолет благополучно приземлился в Праге в воскресенье в 22:50 по центральноевропейскому времени. «В 22:50 поменявший курс самолет, следовавший по маршруту Краков-Бристоль, благополучно приземлился в пражском аэропорту. Сообщалось о предполагаемом взрывном устройстве на борту. Все действия по обеспечению безопасности пассажиров и всего воздушного движения в настоящее время осуществляет полиция Чехии», — говорится в сообщении пражского аэропорта.

Тревогу объявили не только полиции, но и пожарным аэропорта. После приземления самолет направился в район между старым и новым терминалами, где его обыскал полицейский пиротехник. Позже в аэропорту заявили, что опасного объекта на борту самолета обнаружено не было.

Источник: seznamzpravy.cz

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