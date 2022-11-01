Статую Конева в Праге заменили орком с лицом Путина

В Праге 6 — на месте, где раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Степановичу Коневу — 5 декабря была установлена новая инсталляция. Орк с лицом президента России Владимира Путина закручивает газовый кран. Работа создана в рамках международной встречи художников-кузнецов по инициативе платформы «Подарок Путину».

Металлический орк с поднятой в нацистском приветствии правой рукой иллюстрирует позицию России, которая вторглась в Украину и использует минеральные ресурсы, в том числе газ, для продвижения своих геополитических интересов.

Инсталляция также призвана поддержать инициативу по отключению зданий российского посольства в Праге от источников энергии. В последние недели в рамках своей агрессии на Украине Россия все больше внимания уделяла разрушению энергетической инфраструктуры страны, что усложняет жизнь миллионов мирных жителей. Путин также несет полную ответственность за рост цен на энергоносители на мировых рынках, полагают участники инициативы «Подарок Путину».

«Мы решили установить статую, потому что считаем необходимым и расшевелить общественность в Чехии, и послать Украине и России сигнал, что чехам не все равно, что происходит в Украине», — пояснил один из инициаторов, бизнесмен и меценат Далибор Дедек. Он стоит за платформой «Подарок Путину», которая используется для закупки военной техники для украинской армии.

«Статуя не предназначена для того, чтобы нравиться, она предназначена для того, чтобы провоцировать, чтобы мы все поняли, что мир, который нас окружает, очень хрупок. Что в сотнях километров от нас стоят солдаты, которые убивают женщин и детей и разрушают дома. Это близко, и это нас беспокоит», — добавил он.

«Сторонники Путина, вероятно, не согласятся с таким его изображением. Мы также ожидаем, что инсталляция будет разрушена вандалом или активистом или что ее обольют красной краской», — сказал автор работы Душан Достал.

Скульптура весом около 130 кг заняла у него две недели интенсивной работы. Сколько она простоит в парке в Дейвице, пока неясно. В будущем он хочет продать скульптуру с аукциона и направить вырученные средства на помощь Украине.

Источник: novinky.cz