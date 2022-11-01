Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Станция пражского метро Jiřího z Poděbrad закроется почти на год после Рождества

Станция пражского метро Jiřího z Poděbrad закроется почти на год после Рождества

Партнер рубрики:
Kochy
08 декабря
15:33
153
Пражская транспортная компания (DPP) 14 января 2023 года закроет для пассажиров станцию метро A «Йиржи из Подебрад» (Jiřího z Poděbrad) в связи с заменой эскалаторов и строительством лифтов. Станция должна открыться в ноябре следующего года, а лифты заработают в конце второго квартала 2024 года.

Станция пражского метро Jiřího z Poděbrad закроется почти на год после Рождества

По сообщению Пражской транспортной компании, станция Jiřího z Poděbrad работает без капитальной реконструкции и модернизации с 1980 года. После модернизации она станет 47-й станцией с безбарьерным доступом из 61.

Рабочие заканчивают раскопки вертикальных лифтовых шахт, потом помещения придется закрыть. Строители также работают на станции, где сейчас демонтируют навесные потолки и заменяют поврежденную каменную плитку.

При реконструкции станции также необходимо будет закрыть тротуары на прилегающей части улиц Виноградска (Vinohradská) и Славикова (Slavíkova), которые станут частью огороженной строительной площадки. Остановка автобусного маршрута №101 на улице Славикова переместится примерно на 50 метров к северу. Более подробную информацию об ограничениях в связи с ремонтом транспортная компания опубликует после Нового года.

После завершения работ в 2024 году окрестности станции метро будут благоустроены. «Продолжится работа по реконструкции улицы Виноградска, в том числе безбарьерной зоны вокруг станции метро и трамвайных остановок», — рассказали в мэрии Праги.

Источник: ct24.ceskatelevize

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
29 ноября
13:03
4113
Общество
В пражском метро обвалилась часть потолка
Assets
26 ноября
08:34
1856
Общество
В выходные участок пражского метро на линии C будет закрыт
Assets
11 ноября
14:43
2263
Общество
«Сначала бесцеременно трогал, а потом пригласил выпить». Мужчина домогался женщины в метро Праги
Assets
24 сентября
17:10
2299
Общество
На электричке в центр Праги? Метро S могут ввести в эксплуатацию в 2050 году
Последние новости:
Assets
08 декабря
16:08
153
Общество
Никаких проверок на границах в следующем году: Хорватия в Шенгене
Assets
08 декабря
11:36
286
Экономика
В Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран Европы
Assets
08 декабря
10:00
805
Общество
Пражский адвокат и ее сообщница украли у клиентов 120 млн крон
Assets
08 декабря
09:00
1017
Общество
Перестанем заманивать россиян к нам на отдых, призывает карловарская оппозиция
Assets
08 декабря
15:45
174
Культура
Давид Черный: философия среднего пальца на улицах Праги
Assets
07 декабря
15:28
971
Экономика
Ночная аптека на Буловке закрывается, фармацевтов не хватает и в других городах Чехии
Assets
07 декабря
09:29
1380
Экономика
Давайте пока не будем устанавливать дату перехода на евро, советуют Минфин и Центробанк Чехии
Assets
07 декабря
08:41
1172
Экономика
Счет за уход из России: чешская финансовая группа PPF объявила об убытке в миллиарды крон
Assets
06 декабря
19:33
1187
Экономика
Чешский национальный банк не исключает повышения процентных ставок
Assets
06 декабря
16:04
2848
Общество
Частные дома в Чехии в основном грабят банды из Армении и Грузии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы