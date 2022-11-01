Станция пражского метро Jiřího z Poděbrad закроется почти на год после Рождества

Пражская транспортная компания (DPP) 14 января 2023 года закроет для пассажиров станцию метро A «Йиржи из Подебрад» (Jiřího z Poděbrad) в связи с заменой эскалаторов и строительством лифтов. Станция должна открыться в ноябре следующего года, а лифты заработают в конце второго квартала 2024 года.

По сообщению Пражской транспортной компании, станция Jiřího z Poděbrad работает без капитальной реконструкции и модернизации с 1980 года. После модернизации она станет 47-й станцией с безбарьерным доступом из 61.

Рабочие заканчивают раскопки вертикальных лифтовых шахт, потом помещения придется закрыть. Строители также работают на станции, где сейчас демонтируют навесные потолки и заменяют поврежденную каменную плитку.

При реконструкции станции также необходимо будет закрыть тротуары на прилегающей части улиц Виноградска (Vinohradská) и Славикова (Slavíkova), которые станут частью огороженной строительной площадки. Остановка автобусного маршрута №101 на улице Славикова переместится примерно на 50 метров к северу. Более подробную информацию об ограничениях в связи с ремонтом транспортная компания опубликует после Нового года.

После завершения работ в 2024 году окрестности станции метро будут благоустроены. «Продолжится работа по реконструкции улицы Виноградска, в том числе безбарьерной зоны вокруг станции метро и трамвайных остановок», — рассказали в мэрии Праги.

Источник: ct24.ceskatelevize

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день