В Чехии начал работать онлайн-портал, через который можно оформить водительское удостоверение

Министерство транспорта запустило новую онлайн-платформу для водителей Portál dopravy. Портал позволит автовладельцам в электронном виде общаться с органами власти в области транспорта. Через него можно будет также подать заявку на обмен водительского удостоверения и получить выписку о наличии или отсутствии штрафных баллов.

Войти на портал можно, например, с помощью eObčankа или банковской системы идентификации. Однако доступ к некоторым службам возможен без входа в систему.

Транспортный портал предусматривает возможность электронной подачи заявления на получение водительского удостоверения, водители могут получить выписку о штрафных баллах, информацию о правонарушениях, о запретах на вождение или о профессиональной компетентности. Владельцы автомобилей могут получить доступ к данным об истории владения автомобилем; портал позволяет предварительно заполнить запрос на внесение изменений в реестр, проверку спидометра и др.

На момент публикации новости (9 декабря 2022 года) в электронном виде пока возможно только подать заявление о замене водительского удостоверения, заказать выписку со счета баллов и данные о транспортных средствах, принадлежащих частным лицам или индивидуальным предпринимателям.

Сообщается, что транспортный портал будет расширяться, многие функции станут доступны для юрлиц.

Источник: podnikatel.cz