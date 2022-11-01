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Опрос: интерес чехов к событиям в Украине и поддержка госпомощи снижается

Опрос: интерес чехов к событиям в Украине и поддержка госпомощи снижается

Партнер рубрики:
Kochy
10 декабря
09:30
889
Интерес чешского общества к развитию ситуации в Украине снижается. По сравнению с периодом вскоре после начала конфликта меньше людей также поддерживают действия правительства по помощи Украине. Это следует из текущего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).

Опрос: интерес чехов к событиям в Украине и поддержка госпомощи снижается

Сейчас с действиями правительства согласны около 40% населения, что на 16 процентных пунктов меньше, чем весной. Количество людей, выступающих против принятия украинских беженцев, растет. Сейчас их больше 25%, на 14 процентных пунктов больше, чем весной.

"В настоящее время менее 57%  населения Чехии интересуется развитием ситуации в Украине, что на 21 процентный пункт меньше, чем весной этого года", - говорится в сообщении CVVM. В Чехии больше всего интересовались событиями на Украине этой весной после начала российского вторжения. По мнению CVVM, следует ожидать снижения интереса.

Сейчас с действиями правительства, направленными на поддержку Украины , согласны 42% людей, а не согласны с ними — более половины (52%) живущих в Чехии. По данным CVVM, поддержка правительства с весны упала на 16 процентных пунктов, а неодобрение действий кабмина, наоборот, выросло на 17 процентных пунктов.

Люди также меньше интересуются украинскими беженцами — 44%, что на 22 процентных пункта меньше, чем весной. Более четверти чехов (27%) выступают против принятия украинских беженцев, причем с весны эта доля увеличилась на 14 процентных пунктов. Примерно 60% х выступают за временный прием беженцев, и только 10% чехов согласна с их постоянным проживанием в Чехии.

Что касается шагов, которые могли бы остановить конфликт на Украине, то семь из десяти чехов выступают за оказание дипломатического давления на Россию, 55% респондентов также одобряют финансовую поддержку Украины. Менее половины согласны с попытками изолировать Россию в политическом и экономическом плане. Чуть более 40% опрошенных одобряют предоставление военной техники Украине. Почти 75% людей в Чехии считают ситуацию в Украине угрозой миру во всем мире.

В опросе, проходившем с начала сентября по начало ноября, приняли участие 821 человек, что соответствует репрезентативной выборке населения Чехии в возрасте старше 15 лет.

Источник: novinky.cz

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