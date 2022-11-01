В Чехии прошла очередная акция протеста против строительства gigafactory

Вторая акция протеста против строительства так называемой гигафабрики (gigafactory) прошла в субботу, 10 декабря, в Пльзене. В ближайшее время автомобильный концерн Volkswagen должен принять решение, где будет построен в Европе завод по производству аккумуляторов для электромобилей. В итоге, однако, компания отложила решение на несколько месяцев.

На площади Т. Г. Масарика в центре Пльзеня люди протестовали против планируемой ликвидации резервного армейского аэропорта в Лини. По мнению правительства, на месте действующего аэропорта может быть построен завод Volkswagen по производству аккумуляторов для электромобилей за 120 миллиардов крон. Здание называют гигафабрикой.

Организаторы демонстрации заявляют, что кабинет Петра Фиала (ODS) безответственно намерен ликвидировать важный аэропорт в иностранных интересах, потому что, по их мнению, аэропорт представляет собой важное экономическое и безопасное место для всего региона к западу от Праги. .

Однако, согласно недавнему заявлению министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы (от STAN), строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Линах существенно поможет экономическому будущему Чешской Республики.

Отсрочка решения

Некоторые протестующие несли транспаранты с разными лозунгами, например, «Давайте не будем сидеть сложа руки, давайте спасем аэропорт Лине». Митинг протеста, в ходе которого по очереди выступили около десяти спикеров, продлился более двух часов. «Мероприятие прошло без проблем и без вмешательства полиции», — заявила пресс-секретарь полиции Дагмар Брожова. Это уже вторая демонстрация, первая акция протеста прошла 15 ноября прямо в аэропорту, где выступило около двадцати спикеров.

«Территория аэропорта работает как таковая. Что не работает, так это все бывшие объекты, которые служили ранее военным целям. К сожалению, при принятии решения правительству был предоставлен стимул и документы о том, что весь аэропорт представляет собой заброшенное поле, что он не может работать. Я могу подтвердить, что это не соответствует действительности», — сказал Душан Скала, председатель Авиационной ассоциации Богемия.

К концу этого года Volkswagen Group должна была решить, выберет ли она территорию аэропорта Лины или места в Польше, Словакии или Венгрии. Но на этой неделе компания объявила, что откладывает решение о том, где строить завод, на несколько месяцев. По мнению компании, нет необходимости действовать немедленно из-за текущего энергетического кризиса.

«То, что компания Volkswagen отложила решение на четверть года, ничего не значит. Нас не волнует какой-то аккумуляторный ящик, нас волнует то, что аэропорт не ликвидирован, это в первую очередь. Во-вторых, тот факт, что так называемая компания отложила принятие решения, создала условия для того, чтобы правительство предприняло дальнейшие шаги по так называемой легализации своего намерения ликвидировать аэропорт», — Вацлав Вашек, организатор акции протеста.

Аэропорт, пятый по посещаемости в стране, в прошлом году зарегистрировал двадцать тысяч внутренних и международных рейсов. Здесь работают летные школы и аварийно-спасательная служба. В ангарах аэропорта находится семьдесят самолетов, которые, по плану правительства, должны быть перемещены в другое место.

На Гигафабрике, которая должна начать производство в 2027 году, к 2032 году будет работать до четырех тысяч человек. Чешское правительство очень заинтересовано в заводе. Согласно более ранним заявлениям министров, возможные инвестиции VW в размере 120 миллиардов крон станут ключом к преобразованию чешской автомобильной промышленности.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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