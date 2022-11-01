ВИДЕО: «Виднелась только крыша». В Праге пришлось доставать автомобиль из пруда

12 декабря
18:04
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На Праге 14 пожарным из нескольких пражских станций пришлось доставать автомобиль, который въехал в Кийский пруд. На место происшествия также прибыли водолазы — они проверили, нет ли кого в машине, а затем помогли пожарным вытащить авто.
Подразделения со станций в Страшнице, Саталице и Модржаны прибыли к Кийскому пруду сегодня в половине девятого утра, получив сообщение о затонувшем легковом автомобиле. На место также вызвали спасательную машину. Позже представитель Пражской пожарной охраны Мартин Кавка подтвердил, что машине людей не было.
Источник: prazska.drbna.cz
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