Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
ВИДЕО: «Виднелась только крыша». В Праге пришлось доставать автомобиль из пруда

ВИДЕО: «Виднелась только крыша». В Праге пришлось доставать автомобиль из пруда

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
12 декабря
18:04
278
На Праге 14 пожарным из нескольких пражских станций пришлось доставать автомобиль, который въехал в Кийский пруд. На место происшествия также прибыли водолазы — они проверили, нет ли кого в машине, а затем помогли пожарным вытащить авто.

ВИДЕО: «Виднелась только крыша». В Праге пришлось доставать автомобиль из пруда

Подразделения со станций в Страшнице, Саталице и Модржаны прибыли к Кийскому пруду сегодня в половине девятого утра, получив сообщение о затонувшем легковом автомобиле. На место также вызвали спасательную машину. Позже представитель Пражской пожарной охраны Мартин Кавка подтвердил, что машине людей не было.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
10 декабря
16:47
2611
Общество
В Чехии прошла очередная акция протеста против строительства gigafactory
Assets
09 декабря
20:15
4787
Общество
В Чехии начал работать онлайн-портал, через который можно оформить водительское удостоверение
Assets
02 декабря
15:50
892
Общество
Участок автомагистрали D1 в Чехии закрыли из-за сбежавших лошадей
Assets
25 ноября
11:05
3316
Общество
В Чехии неизвестный испортил выставку автомобилей, привезенных из Украины
Последние новости:
Assets
12 декабря
14:20
659
Общество
ПОДБОРКА ФОТО: Снегопад в Чехии спровоцировал множество ДТП
Assets
12 декабря
14:34
1123
Общество
Обзор по городам Чехии: новые цены на отопление в 2023 году
Assets
12 декабря
15:41
601
Общество
Чехия на грани эпидемии респираторных инфекций. Привиться еще не поздно
Assets
12 декабря
17:10
798
Политика
Посольство России в Праге не работает как прежде. Представитель МИД рассказал, как теперь будут применяться санкции
Assets
12 декабря
11:00
683
Экономика
Инфляция в Чехии бьет все рекорды: в ноябре она составила уже 16,2%
Assets
11 декабря
11:12
2882
Экономика
В Чехии выплата пособий семьям, которые предоставили жилье беженцам бесплатно, находится под угрозой. Нет денег
Assets
11 декабря
09:07
4403
Политика
Политическая сатира. Томио Окамура: «Мы требуем прекращения нападения Украины на Россию!»
Assets
10 декабря
16:47
2611
Общество
В Чехии прошла очередная акция протеста против строительства gigafactory
Assets
10 декабря
14:03
1547
Общество
Полиция задержала вооруженного мужчину, который взял заложников в торговом центре в Дрездене
Assets
10 декабря
09:30
2653
Общество
Опрос: интерес чехов к событиям в Украине и поддержка госпомощи снижается


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы