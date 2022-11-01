В Праге открылся центр поддержки для украинских беженцев, который поможет их интеграции

Украинские беженцы, которые уже живут в Праге, теперь могут обратиться за помощью в центр последующей поддержки. Там они смогут проконсультироваться по жилищным и социальным вопросам, особенностям получения образования и здравоохранения. По словам мэра Зденека Гржиба, это поможет интеграции беженцев и предотвратит возможные конфликты.

Прага является первым регионом, в котором создан центр последующей помощи. Он находится в Высочанах, в том же здании, что и Региональный центр помощи беженцам, который, однако, обслуживает только недавно прибывших.

«Мы взяли на себя обязательство позаботиться о безопасности мирного населения, вынужденного бежать от войны в Украине. Поэтому нужно создать среду для беженок с детьми, которые нашли убежище в нашем городе, чтобы они могли полноценно участвовать в жизни общества», — заявил на пресс-конференции мэр Зденек Гржиб (Piráti). Прага является первым регионом, когда-либо создававшим такой проект.

По словам Гржиба, в новый центр смогут обратиться люди, которые уже решили визовые и регистрационные дела и нуждаются в помощи по какой-то другой проблеме, например, в сфере образования или здравоохранения, а также жилья.

По словам мэра, примером является включение украинских детей в чешские классы вместо создания только украинских. Виталий Усатый, временный поверенный в делах посольства Украины, также поблагодарил за прием украинских беженцев. «Большинство из них никогда не планировали жить в Чехии или где-либо еще за пределами Украины, но жестокость и безжалостность российских оккупантов, которые пришли в нашу страну, чтобы разрушать, убивать и воровать, выгнали их из родной страны», — сказал Усатый.

Центр полноценно заработает с января

«С понедельника нам удалось принять пятьдесят клиентов, что совсем неплохо», — сообщила координатор центра Микаэла Марова. В настоящее время они предоставляют базовые социальные и жилищные консультации, а с января они будут работать в полную силу. Беженцев будут обслуживать сорок работников и десять переводчиков. Как заявила Марова, это уникальное сотрудничество между государственной администрацией и некоммерческим сектором.

Проект финансирует ЮНИСЕФ, который в рамках долгосрочного сотрудничества передал городу 333 млн крон. Тридцать миллионов из них пойдут на работу центра.





Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день