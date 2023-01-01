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Пражский зоопарк: животные, о которых «забыли» спонсоры

Пражский зоопарк: животные, о которых «забыли» спонсоры

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
02 марта
12:22
2009
Брать под свое крыло и спонсировать отдельных животных — обычная практика для посетителей Пражского зоопарка, но есть животные, к которым люди не проявляют такого интереса, как, например, к сурикатам или пингвинам. Сейчас ищут «опекунов» для вымирающего вида, зебры Греви, и новых обитателей заповедника Джа, африканских кустарниковых свиней.

Пражский зоопарк: животные, о которых «забыли» спонсоры

«У некоторых наших животных много спонсоров и “приемных родителей”. В этом плане наибольшей популярностью пользуются сурикаты, вомбат и пингвины. А некоторые виды находятся на противоположной чаше весов, либо потому, что мы держим их слишком короткое время, либо просто потому, что люди упускают их из виду», — говорит директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек. 

Животных в зоопарке можно либо спонсировать (от 100 крон один или более раз), либо полностью взять под опеку, то есть стать «приемным родителем» — для этого «родитель» выделяет каждый год определенную сумму, необходимую зоопарку на содержание конкретного вида. Стать «родителем» стоит от 1 000 до 60 000 крон в год. Полный список животных, которых можно взять под опеку или спонсировать, вы найдете на сайте зоопарка.

Люди, решившие позаботиться о животном, могут единожды в год выделить сумму, которая пойдет на его содержание.

«Приемный родитель» становится членом клуба друзей зоопарка, его приглашают на важные светские мероприятия, например на церемонию открытия нового сезона весной, ежегодное празднование в сентябре или собрание спонсоров осенью, рассказал пресс-секретарь Филип Машек. 

Среди тех, кем чаще всего пренебрегают, — самый крупный вид парнокопытных животных, находящийся под угрозой исчезновения, — зебра Греви. 

Спонсировать содержание зебры стоит 7 000 крон в год. 

Позаботиться о кистеухой свинье стоит 4 000 крон в год. 

В этом же павильоне есть и другие «сироты», например карликовая мартышка талапойн. Ее содержание стоит 6 000 крон. 

Однако есть и гораздо менее приметные животные, как, например, черепаха Швейггера (3 500 крон в год), насекомое ринокорис красный (1 000 крон) или рыба пангасиус высокоплавничный (2 500 крон). 

Среди самых дорогих в содержании животных в списке зоопарка — бегемоты, жирафы и тигры (60 000 крон).

 

Источник: prazska.drbna.cz

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