Водитель в Чехии сбил трех пенсионеров. В отличие от него, пешеходы оказались пьяны

Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями, в котором 59-летний водитель, вероятно, не успел затормозить из-за высокой скорости, состояния дороги и ограниченной видимости. Обстоятельства привели к тому, что он сбил трех человек, переходивших дорогу. Двое пешеходов с травмами попали в больницу. Теперь водителю грозит до четырех лет тюрьмы либо штраф.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что водитель сбил трех пешеходов. Один из них не пострадал, другой 68-летний мужчина получил серьезную травму ноги, а третий 62-летний мужчина получил травмы и головы, и ноги. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Выяснилось, что пешеходы, в отличие от водителя, были пьяны.

Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с причинением тяжких телесных повреждений по неосторожности. В случае признания вины оно наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до четырех лет или штрафом.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить точные обстоятельства происшествия и степень вины всех участников аварии.

ДТП произошло в пятницу, 9 декабря, около пяти часов дня на улице У Дигарны (U Dýhárny) в Кралупи-над-Влтавоу.

«Сейчас на дорогах снег и гололед. Некоторым водителям требуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям и научиться ездить по оледеневшим или снежным дорогам. Зимой машина ведет себя совсем иначе, чем летом», — предупреждает пресс-секретарь полиции Моника Шиндлова. Зимой водители чаще рискуют попасть в занос и, кроме того, удлиняется тормозной путь.

«Водители должны ехать медленнее и более плавно, полностью посветить свое внимание вождению и лучше концентрироваться, особенно при торможении и поворотах», — отмечает пресс-секретарь.

Источник: prazska.drbna.cz

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