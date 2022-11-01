Водитель в Чехии сбил трех пенсионеров. В отличие от него, пешеходы оказались пьяны

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что водитель сбил трех пешеходов. Один из них не пострадал, другой 68-летний мужчина получил серьезную травму ноги, а третий 62-летний мужчина получил травмы и головы, и ноги. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Выяснилось, что пешеходы, в отличие от водителя, были пьяны.
Полиция возбудила уголовное дело по подозрению в совершении преступления, связанного с причинением тяжких телесных повреждений по неосторожности. В случае признания вины оно наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до четырех лет или штрафом.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить точные обстоятельства происшествия и степень вины всех участников аварии.
ДТП произошло в пятницу, 9 декабря, около пяти часов дня на улице У Дигарны (U Dýhárny) в Кралупи-над-Влтавоу.
«Сейчас на дорогах снег и гололед. Некоторым водителям требуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям и научиться ездить по оледеневшим или снежным дорогам. Зимой машина ведет себя совсем иначе, чем летом», — предупреждает пресс-секретарь полиции Моника Шиндлова. Зимой водители чаще рискуют попасть в занос и, кроме того, удлиняется тормозной путь.
«Водители должны ехать медленнее и более плавно, полностью посветить свое внимание вождению и лучше концентрироваться, особенно при торможении и поворотах», — отмечает пресс-секретарь.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день