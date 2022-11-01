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Сегодня с утра не ездило метро между станциями Depo Hostivař и ​​Skalka. Виноваты хулиганы

Сегодня с утра не ездило метро между станциями Depo Hostivař и ​​Skalka. Виноваты хулиганы

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anastasiia-kn
15 декабря
12:21
511
Работа пражского метро между станциями Depo Hostivař и ​​Skalka на линии А была приостановлена ​​утром примерно на час, сообщается на сайте транспортной компании.

Сегодня с утра не ездило метро между станциями Depo Hostivař и ​​Skalka. Виноваты хулиганы

Представитель пражской полиции Ян Данек сказал, что полиция искала в депо хулиганов, которые рисовали граффити.

Для перемещениями между двумя станциями пассажиры могли пользоваться обычными трамвайными линиями. В начале утреннего часа пик пассажиры имели возможность пересесть на трамвай или проехать по автобусному маршруту, который был специально продлен транспортной компанией до Скалки.

Источник:ceskenoviny.cz

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