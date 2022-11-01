На пороге эпидемии: больных все больше, а лекарств в Чехии нет

Из-за нехватки лекарств пациенты, родители больных детей, врачи и фармацевты оказались в кризисной ситуации. Больных становится все больше, а в аптеках ощущается острая нехватка популярных лекарств. Она может продлиться еще несколько месяцев. Что же делать?

Перебои в поставках ряда основных лекарств, включая антибиотики, происходят в период роста числа респираторных инфекций. Чешская Республика давно сталкивается с нехваткой важнейшего антибиотика — феноксиметилпенициллина. Это лекарство используется, например, для лечения тонзиллита.

«Препаратов с феноксиметилпенициллином уже практически нет в продаже, вчера я обзвонила различные аптеки, и остатки есть лишь в некоторых из них, куда я отправляю тех пациентов, кому они действительно необходимы», — говорит Людмила Бездичкова, врач-терапевт из Праги 6.

По словам врача, ситуация осложняется тем, что данные о наличии препаратов в аптеках централизованно не предоставляются. Даже врач не располагает информацией, доступно ли в настоящее время данное лекарство и не выписывает ли он то, что пациент не сможет достать.

«К сожалению, врачи, пациенты и фармацевты не могут проверить, где еще есть лекарства. Нужно звонить и спрашивать», — добавляет она. Все это происходит в условиях, когда приемные врачей заполнены больными пациентами.

Публикуемая Государственным институтом по контролю за лекарственными средствами (SÚKL) информация о наличии лекарств отражает лишь основные сведения от производителей, но реальная ситуация на рынке может меняться каждый день. Поэтому бывает так, что препарат, который официально находится в продаже, может отсутствовать во многих местах.

В таблице ниже указаны дефицитные препараты с ожидаемыми датами их появления в продаже.

«Что касается пенициллина, за счет переговоров с местным производителем нам удалось в экстренном порядке восстановить поставки в ноябре. Мы ожидаем, что в январе и феврале ситуация стабилизируется», — сказала директор SÚKL Ирена Сторова.

Цепная реакция

Для врачей разработаны рекомендации о том, как действовать в случае нехватки основного антибиотика.

В дополнение к инъекционным пенициллиновым антибиотикам они могут прибегать к альтернативным препаратам. Однако стоит добавить, что в случае с антибиотиками в Чехии уже запустилась цепная реакция: как только один препарат становится недоступным, вскоре начинают заканчиваться и те, которые могут заменить его в лечении, включая альтернативные препараты широкого спектра действия.

На графике ниже отражена ситуация с перебоями и прекращением поставок лекарственных средств в Чехии в последние 14 лет.

В четверг сайт SÚKL также сообщил, что в продаже трудно или невозможно найти лекарства «аугментин» и «амоксиклав», которые содержат амоксициллин (пенициллин широкого спектра действия) и клавулановую кислоту. Оба препарата используются, например, при инфекциях дыхательных путей.

«Рынок изначально разделен между лекарствами. Есть препарат, который, например, может покрывать 70% рынка, а остальные 30% делят между собой другие лекарства. Если препарат, покрывающий те самые 70%, выпадает из продажи, заменяющие его препараты не смогут покрыть рынок», — описала Сторова текущую ситуацию.

В Чешской Республике запустилась такая же цепная реакция с лекарствами от высокой температуры для маленьких детей.

«Дело в том, что производители планируют поставки на несколько месяцев вперед. Сначала недоступность может быть локальной. Возможно, что данное лекарство не продается в некоторых аптеках, но доступно в других. Когда возникает дефицит безрецептурных лекарств, то это вызывает коллапс на всем рынке, потому что население, как правило, делает запасы. Я бы призвала людей проявлять солидарность», — добавила директор SÚKL.

Что делать?

Что касается сиропов и свечей с парацетамолом и ибупрофеном для малышей, то на этой неделе были проведены переговоры об экстренных поставках. В ближайшие несколько дней в Чешскую Республику ожидается поступление более 300 000 упаковок детского сиропа Nurofen. Аналогичные препараты, такие как Panadol Junior или Panadol Baby, сейчас недоступны.

Чешская аптечная палата советует людям обсудить ситуацию со своим лечащим врачом и подумать о других вариантах лечения. Маленьким пациентам весом от 9 кг можно давать таблетки для детей, содержащие 125 мг парацетамола. Детям весом более 20 кг можно дать половину таблетки парацетамола для взрослых или таблетки парацетамола для детей (125 мг), или же 200 мг таблетки ибупрофена. Грудничкам можно давать теплый напиток с парацетамолом.

Системные решения По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), необходимо решать ситуацию системно, поэтому поправка к Закону о лекарственных средствах находится на рассмотрении. Поправка, помимо прочего, должна привести к улучшению ситуации в аптеках и к обязанности дистрибьюторов держать запас рецептурных препаратов. По словам Валека, SÚKL следует обязать иметь информацию о количестве лекарств в аптеках в режиме онлайн, чтобы институт мог немедленно отреагировать, если произойдет значительное уменьшение количества лекарств или производитель сообщит о нехватке. Сейчас институт получает информацию через относительно большие промежутки времени и не может оперативно реагировать на ситуацию, считает вице-премьер. Для лекарств, отпускаемых по рецепту, дистрибьюторы должны иметь запас. Валек считает, что он должен составить около шести недель.

Для маленьких детей фармацевты могут индивидуально приготовить лекарства прямо в аптеке. Но далеко не в каждой. «Только некоторые аптеки индивидуально готовят лекарства в зависимости от того, есть ли у них сырье, инструменты, оборудование и обученные специалисты. Стоит отметить, что у некоторых лекарств меньший срок годности, поэтому не имеет смысла покупать их про запас», — заявили в Чешской фармацевтической палате.

Что касается других лекарств, то и в этих случаях основной совет — обсудить все с вашим лечащим врачом. В некоторых случаях, несмотря на сложившуюся сложную ситуацию, врач может предложить другое лекарство с тем же действующим веществом. Однако заменить лекарство можно только с согласия пациента.

Другим выходом из ситуации является индивидуальный импорт — это возможность использовать лекарство, которое не зарегистрировано в Чешской Республике, но может быть альтернативой для зарегистрированного и недоступного в настоящее время препарата. Однако выписать незарегистрированное лекарство может только врач.

Третий вариант — это так называемая терапевтическая альтернатива. Это замена прописанного лекарства на препарат с другим лекарственным веществом, обладающим аналогичным терапевтическим действием или находящимся в другой лекарственной форме. Фармацевт может повторно использовать такой препарат только в том случае, если пациент согласен на это и лечение согласовано с врачом.



Источник: seznamzpravy.cz

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