«Денег не хватает даже на месяц». Профессии в Чехии с самыми низкими зарплатами

Целую неделю он работает в специализированном пражском центре, где занимается с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Однако с сентября ему пришлось найти вторую работу, на которую он теперь ходит по выходным.
«Это началось с повышения цен. У меня проблемы со здоровьем, и я должен соблюдать особую диету, цены очень сильно выросли», — говорит Мартин, который пожелал остаться неизвестным, и поэтому редакция изменила его имя и фамилию.
Он живет в Праге в съемной квартире и уже 6 лет работает в специализированном центре. Его зарплата после вычета налогов составляет около 25 000 крон, а расходы на аренду и коммунальные платежи в этом году выросли до 17 000 крон. Он вынужден зарабатывать больше и поэтому работает по выходным.
«Это утомительно, и я уже сомневаюсь, что это возможно в долгосрочной перспективе. Я даже подумываю найти одну более высокооплачиваемую работу вместо двух, чтобы у меня были свободные выходные», — признается социальный работник, добавляя, что нынешняя профессия приносит ему удовлетворение и другая работа не доставляла бы ему такого удовольствия.
У специализированного центра в бюджете нет денег, чтобы платить Мартину более высокую зарплату. «Возможно, будет повышение зарплаты, но это зависит от того, сколько денег наша организация получит в будущем. Если бы я ждал этого и остался только с одной работой, я бы уже не мог позволить себе жить в Праге», — объясняет Мартин. Он также добавляет, что наличие второй работы — это распространенная практика среди его коллег.
Стартовая зарплата значительно ниже средней
То, что зарплаты в социальных службах низкие, а работники, которые помогают другим выбраться из беды, сами оказываются в ней, подтверждают и другие представители профессии.
«Ситуация с социальными работниками вопиющая», — говорит Мартина Зикмундова, директор Чешской ассоциации социальных работников.
«Первая проблема заключается в отсутствии многолетнего финансирования. Поэтому неясно, что будет с организацией через какое-то время, невозможно ничего планировать. Многие сотрудники даже не имеют долгосрочных договоров, а это огромный минус для тех, кто хотел бы создать семью или решить жилищный вопрос», — говорит Зикмундова. Она подчеркивает, что организации обычно подают заявки на гранты и субсидии, которые выдаются лишь на один год.
Опрос, проведенный Чешской ассоциацией уличной работы (streetwork) среди своих участников в сентябре, показал, что средняя начальная зарплата социального работника составляет 27 300 крон, через год она увеличивается до 28 600 крон, а через три года — до 29 800 крон.
«После этого зарплата практически не растет. Поэтому у опытных работников нет стимула оставаться в данной сфере», — сказал директор ассоциации.
По данным Чешского статистического управления, средняя зарплата в третьем квартале 2022 года составляет чуть меньше 40 000 крон.
Таблица с заработной платой в сфере социальных услуг по данным Системы информации о средних заработках за первое полугодие 2022 года (для просмотра таблицы с мобильного устройства поверните свой телефон горизонтально):
|
Профессия
|
Количество работников (в тысячах)
|
Зарплата до вычета налого (в кронах в месяц)
|
Работники сестринского и социального обслуживания в учреждениях интернатного типа
|
9,6
|
29 679
|
Работники непосредственного обслуживания в учреждениях интернатного типа
|
7,2
|
29 381
|
Работники сестринского и социального обслуживания в учреждениях интернатного типа, амбулаторное лечение, выездное обслуживание, уход на дому
|
8,5
|
28 134
|
Работники непосредственного обслуживания в амбулаторных условиях, уходе на дому
|
6,4
|
27 852
|
Работники по персональному уходу в здравоохранении и социальной работе, не отнесенные к другим категориям
|
11,9
|
27 920
Источник: ispv.cz, данные за второй квартал этого года
Анна Крбцова, секретарь ассоциации «Ребенок и семья», объединяющей 79 организаций из сферы ухода за детьми в группе риска, также говорит о проблеме низкой заработной платы.
«Больше денег идет в интернаты, детские дома, дома для престарелых и инвалидов, но остальные центры и организации получают значительно меньше. На чем им тогда экономить? Конечно, на заработной плате. Они также вынуждены исключать некоторые из предоставляемых услуг. По-другому они не могут», — говорит Крбцова.
В Министерстве труда и социальных вопросов осознают проблему и готовят поправку к Закону о социальных услугах, а также новую законодательную норму.
«Ведутся переговоры, которые должны завершиться к июню следующего года», — говорит Якуб Аугуста из пресс-службы Министерства труда и социальных вопросов.
Однако не только работники социальных служб сейчас оказались в сложной финансовой ситуации. Согласно данным Информационной системы средних заработков, в первой половине этого года самыми низкооплачиваемыми были такие профессии, как курьеры и работники доставки, кухонные помощники, работники фастфуда и уборщики.
Таблица с профессиями с самой низкой заработной платой в Чехии (для просмотра таблицы с мобильного устройства поверните свой телефон горизонтально):
|
Профессия
|
Количество работников (в тысячах)
|
Зарплата до вычета налогов (в кронах в месяц)
|
Курьеры, перевозчики посылок и обработчики багажа
|
0,6
|
16 670
|
Помощники на кухне
|
6,0
|
18 192
|
Рабочие-строители
|
12,9
|
18 538
|
Уборщики и помощники в сфере здравоохранения и социальных услуг
|
9,7
|
19 571
|
Уборщики и помощники в административных зданиях
|
10,1
|
19 782
|
Охранники
|
9,8
|
19 976
|
Работники по приготовлению блюд быстрого питания
|
1,7
|
19 987
|
Уборщики и помощники в гостиницах, административных, промышленных и других зданиях
|
45,0
|
19 996
Источник: ispv.cz, данные за второй квартал этого года
Источник: seznamzpravy.cz
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