В Праге полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на двух женщин

«На улице Новодворской произошло нападение, в ходе которого злоумышленник напал с ножом на двух женщин и скрылся с места происшествия. Полиция нашла мужчину на улице Йиловска. Однако он не собирался сдаваться и напал на полицейских с ножом. Поэтому сотрудники полиции применили табельное оружие и застрелили нападавшего. Мужчина скончался на месте, несмотря на все усилия вызванных спасателей", - сообщил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина.
По его словам, делом будут заниматься следователи.
Из заявления пресс-секретаря пражской скорой помощи Яны Поштовой следует, что нападавшим был 34-летний мужчина, к которому подъехали бригады скорой помощи. «Наши сотрудники проводили реанимационные мероприятия, к сожалению, безуспешно. Врач был вынужден констатировать смерть мужчины», — добавила она.
«Наши бригады оказали помощь двум женщинам, одна из них получила очень серьезные травмы, ее пришлось подключить к искусственной вентиляции легких, пополнить запасы жидкости и затем доставить в больницу Мотол. Вторая женщина получила незначительные травмы. Она была в сознании и после лечения была доставлена в больницу в Крчи», — рассказала Поштова о состоянии здоровья пострадавших женщин.
Источник: novinky.cz
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