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В Праге полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на двух женщин

В Праге полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на двух женщин

Партнер рубрики:
Kochy
18 декабря
08:54
181
В субботу, 17 декабря, около 19:00 полиция застрелила мужчину, который напал с ножом на двух женщин на улице Новодворска в Праге 4. Пострадавшие оказались в больнице. Нападение произошло на пешеходном переходе возле торгового центра «Новодворская Плаза».

В Праге полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на двух женщин

«На улице Новодворской произошло нападение, в ходе которого злоумышленник напал с ножом на двух женщин и скрылся с места происшествия. Полиция нашла мужчину на улице Йиловска. Однако он не собирался сдаваться и напал на полицейских с ножом. Поэтому сотрудники полиции применили табельное оружие и застрелили нападавшего. Мужчина скончался на месте, несмотря на все усилия вызванных спасателей", - сообщил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина.

По его словам, делом будут заниматься следователи.

Из заявления пресс-секретаря пражской скорой помощи Яны Поштовой следует, что нападавшим был 34-летний мужчина, к которому подъехали бригады скорой помощи. «Наши сотрудники проводили реанимационные мероприятия, к сожалению, безуспешно. Врач был вынужден констатировать смерть мужчины», — добавила она.

«Наши бригады оказали помощь двум женщинам, одна из них получила очень серьезные травмы, ее пришлось подключить к искусственной вентиляции легких, пополнить запасы жидкости и затем доставить в больницу Мотол. Вторая женщина получила незначительные травмы. Она была в сознании и после лечения была доставлена ​​в больницу в Крчи», — рассказала Поштова о состоянии здоровья пострадавших женщин.

Источник: novinky.cz

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