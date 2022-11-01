Парковки торговых центров в Чехии становятся опасны перед Рождеством. Где чаще всего происходят ДТП?

Переполненные парковки торговых центров входят в число опасных мест с точки зрения дорожно-транспортных происшествий в преддверии Рождества. Часто причиной аварий становятся невнимательность или несоблюдение правил приоритета.

​Массовый предрождественский шопинг означает повышенный риск аварий в местах, где движение медленное и обычно не ожидается большой опасности — на парковках торговых центров. Просто потому, что здесь одновременно перед праздниками перемещается больше людей, чем в остальное время года. Это означает не только отсутствие места на парковке и его долгие поиски, но и пробки на прилегающих дорогах и перекрестках, где вечером темно и скользко.

Кроме того, многие водители не соблюдают правила дорожного движения и не уступают дорогу автомобилю справа, хотя в таких местах это норма. «Это самая частая причина аварий на парковках торговых центров. Водители не соблюдают правило, им кажется, что приоритет отдается тем, кто едет прямо или по дороге, идущей наружу или внутрь, и забывают, что право проезда здесь определяется так же, как и на других дорогах — по знаку или чаще по правилу преимущественного проезда», — говорит Ян Халас из компании DataFriends.

А на каких парковках больше всего аварий? На первом месте — торговый центр Westfield на юге Праги. За последние два года полиция зафиксировала здесь 40 аварий, а общий ущерб составил 1,9 млн крон.

«Согласно статистике портала аварий, за последние два года произошло большое количество несчастных случаев в торговом центре Westfield в пражском Ходове. Он один из самых больших в Чехии, здесь есть несколько парковок, в непосредственной близости очень оживленная трасса D1, ориентироваться в центре не очень легко для неопытных водителей», — объясняет Халас.

Далее следует торговый центр Olympia в Брно, где полиция расследовала 11 аварий с общим ущербом в 251 000 крон. Около ТЦ Olympia Teplice зафиксировано 11 аварий с ущербом в 210 000 крон.

Риск также выше в ТЦ Futurum в Колине, где полиция расследовала 9 ДТП с ущербом, оцененным в 107 000 крон, и в комплексе Forum Nová Karolina в Остраве. Здесь на портале аварий перечислены семь ДТП за последние два года, а общий ущерб оценивается в 912 000 крон.

Водители на парковках у торговых центров должны обращать внимание не только на дорогу перед собой, но и следить за непредсказуемо движущимися пешеходами.

Если авария уже произошла даже с незначительными повреждениями, уезжать не стоит. Это дорожно-транспортное происшествие, как и любое другое. Если водитель уехал, ему грозит 7 штрафных баллов и штраф на сумму до 5 000 крон. Кроме того, сегодня распространено видеонаблюдение за парковками, поэтому вероятность того, что авария будет зафиксирована и виновника найдет полиция, достаточно высока. Необходимо написать стандартный акт ДТП и решить вопрос со страховой компанией.

Источник: novinky.cz

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