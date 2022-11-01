ФОТО: Трамвай на тротуаре. Из-за ДТП в центре Праги не ездил транспорт

Трамвайное сообщение на месте происшествия было полностью прервано примерно на полчаса. Инцидент задокументировали пользователи социальных сетей.
Lazarská právě teď.— Lucie B (@lucipster) December 20, 2022
pic.twitter.com/2SZR76dF20
Na klíčové křižovatce tramvají Lazarská-Spálená vykolejila tramvaj. Centrum #Praha bude stát asi dost dlouho pic.twitter.com/TaHfOjPNuB— Dani Kolsky (@danikolsky) December 20, 2022
Транспортная компания сначала рекомендовала ехать на метро — ДТП повлияло на движение трамвайных маршрутов 2, 3, 5, 6, 9, 14, 18, 22, 23 и 24. По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал.
Источник: seznamzpravy.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день