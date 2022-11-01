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ФОТО: Трамвай на тротуаре. Из-за ДТП в центре Праги не ездил транспорт

ФОТО: Трамвай на тротуаре. Из-за ДТП в центре Праги не ездил транспорт

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anastasiia-kn
21 декабря
11:27
532
ДТП в центре Праги на перекрестке улиц Лазарска (Lazarská) и Спалена (Spálená) осложнило движение вчера днем. Трамвай сошел с рельсов в 14:25, пробил перила и оказался на тротуаре. Движение на дорогах восстановилось в 15:45.

ФОТО: Трамвай на тротуаре. Из-за ДТП в центре Праги не ездил транспорт

Трамвайное сообщение на месте происшествия было полностью прервано примерно на полчаса.  Инцидент задокументировали пользователи социальных сетей.

Транспортная компания сначала рекомендовала ехать на метро — ДТП повлияло на движение трамвайных маршрутов 2, 3, 5, 6, 9, 14, 18, 22, 23 и 24. По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал.

 

Источник: seznamzpravy.cz 

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