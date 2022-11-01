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«Услышал треск и ушел под воду»: человек вышел покататься на коньках в Праге, но не рассчитал толщину льда

«Услышал треск и ушел под воду»: человек вышел покататься на коньках в Праге, но не рассчитал толщину льда

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 декабря
16:20
378
Вчера пражские пожарные спасли из реки Бероунка любителя прокататься на коньках в окружении природы — под ним проломился лед. Пожарные предупреждают, что на замерзших поверхностях пражских водоемов пока кататься рано. Чтобы кататься на коньках было безопасно, толщина льда должна составлять не менее 10 сантиметров, а если катаются несколько человек — 20 сантиметров.

«Услышал треск и ушел под воду»: человек вышел покататься на коньках в Праге, но не рассчитал толщину льда

Пожарные сообщили об инциденте на своей странице в Twitter. «В Радотине на реке Бероунка мы спасли человека, который провалился под воду. Мы передали его парамедикам», — написали они около 9 утра. 

Заметим, что пожарно-спасательная служба не проверяет лед, и люди выходят на него на свой страх и риск. Согласно советам пожарных, перед выходом на поверхность естественного льда каждый, кто желает прокатиться на коньках, должен убедиться, что его толщина составляет не менее 10 сантиметров. Следует держаться подальше от лунок для рыбалки и мест, покрытых снегом и лужами. Если слышите треск, немедленно вернитесь на берег.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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