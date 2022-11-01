Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Общежития для студентов в Праге подорожают. Некоторые и на 45%

Общежития для студентов в Праге подорожают. Некоторые и на 45%

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
21 декабря
17:22
422
В 2023 году проживание в некоторых пражских общежитиях подорожает. Больше всего вырастут цены на общежития Чешского агротехнического университета (ČZU), где плата за проживание увеличится на 45% по сравнению с этим годом. Студенты, проживающие в общежитиях Карлова университета, будут платить на 10% больше, чем сейчас.

Общежития для студентов в Праге подорожают. Некоторые и на 45%

В настоящее время студенты, проживающие в общежитиях в Сухдоле (от ČZU), платят в среднем 4 275 чешских крон в месяц. После повышения сумма составит 6 199 крон. Если в будущем цены на электроэнергию уменьшатся, университет обещал пересмотреть размер платы за общежитие в сторону снижения. 

На 10% больше, чем сейчас, будут платить студенты в общежитиях старейшего и крупнейшего чешского университета. Карлов университет располагает 11 общежитиями в разных местах Праги, в которых насчитывается около 10 000 мест. В этом году студенты старших курсов платят в среднем 4 360 чешских крон в месяц, что на 31% больше, чем 10 лет назад. Стоимость проживания в общежитиях различна и зависит в основном от количества соседей по комнате, комфортабельности жилья и расположения общежития. Самая низкая плата сейчас составляет 2 170 крон, а максимальная — 10 199 крон в месяц (за проживание в одноместной комнате с собственной ванной, кухней и услугой регулярной уборки).

Химико-технологический университет (VŠCHT), размещающий студентов в двух зданиях на 1 500 мест в пражском районе Кунратице, повысит плату за проживание с февраля 2023 года в соответствии с растущим уровнем инфляции.  Согласно информации на сайте, последний раз плата за общежитие повышалась в апреле 2022 года. Цены варьируются от 106 до 184 крон за ночь. 

Чешский технический университет (ČVUT), напротив, не рассматривает возможность повышения стоимости проживания в своих восьми общежитиях. Последний раз плата за общежитие была повышена в сентябре этого года. Цены выросли примерно на 15% и составили 3 500–6 000 крон в месяц. 

Студенческая палата Совета университетов призывает учебные заведения «не перекладывать все финансовое бремя, связанное с повышением цен на электроэнергию, на студентов». Резолюция Студенческой палаты была поддержана на заседании Совета университетов. Палата и совет заявили, что учебные заведения должны помогать студентам из группы риска грантами на жилье или стипендиями.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
16 декабря
17:00
12802
Общество
«Мама, нам выбивают дверь!». Языковые курсы для студентов из Чехии обернулись кошмаром
Assets
12 декабря
18:33
28094
Образование
11 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык
Assets
25 ноября
18:10
7025
Образование
Как быстро освоить чешский язык до уровня В1?
Assets
25 ноября
12:44
709
Общество
«В школах должны учить, как предотвращать насилие в отношении женщин», — говорит министр образования Чехии
Последние новости:
Assets
21 декабря
20:01
256
Экономика
С 1 января минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 17 300 крон
Assets
21 декабря
18:19
209
Экономика
Чешский национальный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7%
Assets
21 декабря
16:20
378
Общество
«Услышал треск и ушел под воду»: человек вышел покататься на коньках в Праге, но не рассчитал толщину льда
Assets
21 декабря
14:53
733
Общество
Никто не хочет покупать статую голого Путина. Активисты в Чехии разочарованы
Assets
21 декабря
13:22
626
Экономика
«Нурофен» для детей уже в Чехии. Когда лекарство можно будет купить в аптеках?
Assets
21 декабря
12:30
589
Общество
IKEA изымает из продажи небезопасный вращающийся стул и возвращает деньги покупателям
Assets
21 декабря
11:27
740
Общество
ФОТО: Трамвай на тротуаре. Из-за ДТП в центре Праги не ездил транспорт
Assets
21 декабря
11:25
1483
Экономика
Курс чешской кроны по отношению к евро самый сильный за последние 11 лет
Assets
21 декабря
09:18
1397
Общество
В Чехии бушуют сразу четыре вируса, почему не стоит бояться ковида из Китая?
Assets
21 декабря
08:38
486
Политика
ЕК: председательство Чехии в ЕС — одно из самых успешных за многие годы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы