Общежития для студентов в Праге подорожают. Некоторые и на 45%

В 2023 году проживание в некоторых пражских общежитиях подорожает. Больше всего вырастут цены на общежития Чешского агротехнического университета (ČZU), где плата за проживание увеличится на 45% по сравнению с этим годом. Студенты, проживающие в общежитиях Карлова университета, будут платить на 10% больше, чем сейчас.

В настоящее время студенты, проживающие в общежитиях в Сухдоле (от ČZU), платят в среднем 4 275 чешских крон в месяц. После повышения сумма составит 6 199 крон. Если в будущем цены на электроэнергию уменьшатся, университет обещал пересмотреть размер платы за общежитие в сторону снижения.

На 10% больше, чем сейчас, будут платить студенты в общежитиях старейшего и крупнейшего чешского университета. Карлов университет располагает 11 общежитиями в разных местах Праги, в которых насчитывается около 10 000 мест. В этом году студенты старших курсов платят в среднем 4 360 чешских крон в месяц, что на 31% больше, чем 10 лет назад. Стоимость проживания в общежитиях различна и зависит в основном от количества соседей по комнате, комфортабельности жилья и расположения общежития. Самая низкая плата сейчас составляет 2 170 крон, а максимальная — 10 199 крон в месяц (за проживание в одноместной комнате с собственной ванной, кухней и услугой регулярной уборки).

Химико-технологический университет (VŠCHT), размещающий студентов в двух зданиях на 1 500 мест в пражском районе Кунратице, повысит плату за проживание с февраля 2023 года в соответствии с растущим уровнем инфляции. Согласно информации на сайте, последний раз плата за общежитие повышалась в апреле 2022 года. Цены варьируются от 106 до 184 крон за ночь.

Чешский технический университет (ČVUT), напротив, не рассматривает возможность повышения стоимости проживания в своих восьми общежитиях. Последний раз плата за общежитие была повышена в сентябре этого года. Цены выросли примерно на 15% и составили 3 500–6 000 крон в месяц.

Студенческая палата Совета университетов призывает учебные заведения «не перекладывать все финансовое бремя, связанное с повышением цен на электроэнергию, на студентов». Резолюция Студенческой палаты была поддержана на заседании Совета университетов. Палата и совет заявили, что учебные заведения должны помогать студентам из группы риска грантами на жилье или стипендиями.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день