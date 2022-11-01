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Официальным такси пражского аэропорта с весны будет Uber

Официальным такси пражского аэропорта с весны будет Uber

Партнер рубрики:
Kochy
22 декабря
10:44
293
С весны 2023 года служба такси в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела будет работать под управлением компании Uber. Компания выиграла процедуру концессии, обойдя еще одного претендента. Она гарантировала фиксированную цену поездки и предоставление транспортных услуг 24 часа в сутки.

Официальным такси пражского аэропорта с весны будет Uber

Об этом ČTK сообщила пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. До настоящего времени TAXI Praha и FIX работали в аэропорту в качестве контрактных служб такси.

«Служба такси имеет для нас решающее значение. В процедуре концессии мы учли требования пассажиров, которые в первую очередь хотят знать цену заранее. Новый оператор такси будет предоставлять свои услуги под постоянным контролем аэропорта. Все поездки, даже за пределы Праги, должны соответствовать положению о максимальных ценах», — сказал Якуб Пухальски, член совета директоров Пражского аэропорта.

«Мир динамично меняется, и, если мы не хотим остаться позади, мы должны реагировать на это развитие, постоянно совершенствуя предложение по обслуживанию клиентов. Я верю, что новый оператор службы такси оправдает ожидания, которые руководство аэропорта возлагает на него», — добавил министр финансов Збынек Станюра.

По мнению руководства аэропорта, Uber должен начать подготовку к предложению своих услуг как можно скорее после истечения срока действия текущего контракта. В тендере аэропорт определил обязанность оператора устанавливать окончательную цену перед каждой поездкой, рассчитывая ее с помощью программного обеспечения. Итоговая стоимость проезда не должна превышать согласованную цену, даже если маршрут будет изменен или возникнут пробки. Пассажиры также всегда смогут расплачиваться безналичным способом.

Пассажиры смогут заказать поездку на такси через свой телефон без необходимости загружать приложение, через веб-интерфейс и в киосках в залах прибытия обоих терминалов. Uber также должен будет обеспечить необходимое качество и безопасность обслуживания в соответствии с условиями контракта. Водители должны иметь все необходимые лицензии, говорить по-чешски, иметь хотя бы базовые знания английского языка и презентабельную одежду. Uber также гарантировал возраст автопарка до пяти лет, он будет в основном состоять из автомобилей высшего среднего класса. 

Uber считает партнерство с аэропортом Праги большим успехом. «Мы знаем, насколько важно качество перевозок из аэропорта не только для столицы, но и для всей Чешской Республики. Мы можем повлиять на то, как иностранные гости воспринимают нашу страну при первом же контакте, а это уже большое обязательство. Мы готовы отнестись к этому с максимальной ответственностью и вниманием», — сказал операционный менеджер Uber в Чешской Республике Штепан Шинделарж.

Источник: ceskenoviny.cz

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