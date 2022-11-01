Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Вор украл ценности на 3 млн крон из квартиры игрока в покер в Праге

Вор украл ценности на 3 млн крон из квартиры игрока в покер в Праге

Партнер рубрики:
Kochy
22 декабря
12:34
473
​Перед Рождеством игрок в покер в Праге за 6 минут потерял свои вещи и деньги на сумму 3 млн крон. Неизвестный преступник проник в его съемную квартиру.

Вор украл ценности на 3 млн крон из квартиры игрока в покер в Праге

Игрок в покер приехал в Прагу на турнир и забронировал через Airbnb жилье на улице Pobřežní в Карлине. Вернувшись ночью в свою квартиру, он обнаружил, что она ограблена.

«Из квартиры был похищен чемодан с вещами, деньгами, покерными фишками и другими предметами на сумму более 3 млн крон», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Детективы увидели на камерах видеонаблюдения, как подозреваемый вошел в квартиру с пустыми руками и вышел примерно через шесть минут с чемоданом и рюкзаком.

«Можно сказать, что он зарабатывал полмиллиона крон за каждую минуту пребывания в доме. Если кто-то узнает его и полиция его поймает, преступнику грозит до восьми лет лишения свободы», — подсчитал Данек.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
06 декабря
16:04
3287
Общество
Частные дома в Чехии в основном грабят банды из Армении и Грузии
Assets
30 ноября
15:05
2328
Общество
В Чехии мужчина передал найденный кошелек в полицию, а деньги забрал. Теперь ему грозит два года тюрьмы
Assets
13 сентября
11:23
1656
Общество
Полиция задержала специалиста по квартирным кражам в центре Праги
Assets
04 августа
09:45
2360
Общество
Группа нудистов в Брно преследовала угонщика велосипеда
Последние новости:
Assets
22 декабря
17:52
1147
Общество
Минтруда Чехии хочет изменить сумму пособия для беженцев и правила выплаты
Assets
22 декабря
16:59
1073
Общество
В Чехии врачи отправили трехмесячного ребенка домой с температурой, утром он умер
Assets
22 декабря
16:14
371
Общество
Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции
Assets
22 декабря
15:36
518
Общество
Ограничения в работе пражского общественного транспорта на праздники
Assets
22 декабря
12:36
1341
Культура
Куда пойти с 24 по 30 декабря: бесплатные мероприятия, концерты и другие развлечения в Чехии
Assets
22 декабря
10:44
540
Общество
Официальным такси пражского аэропорта с весны будет Uber
Assets
22 декабря
09:53
2253
Общество
Как будут работать магазины в Чехии в Рождество и Новый год
Assets
22 декабря
08:43
448
Общество
Количество иностранцев в начальных школах Чехии в прошлом учебном году увеличилось даже без учета беженцев из Украины
Assets
21 декабря
20:01
906
Экономика
С 1 января минимальная заработная плата в Чехии увеличится до 17 300 крон
Assets
21 декабря
18:19
718
Экономика
Чешский национальный банк сохранил ключевую ставку на уровне 7%


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы