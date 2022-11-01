Вор украл ценности на 3 млн крон из квартиры игрока в покер в Праге

​Перед Рождеством игрок в покер в Праге за 6 минут потерял свои вещи и деньги на сумму 3 млн крон. Неизвестный преступник проник в его съемную квартиру.

Игрок в покер приехал в Прагу на турнир и забронировал через Airbnb жилье на улице Pobřežní в Карлине. Вернувшись ночью в свою квартиру, он обнаружил, что она ограблена.

«Из квартиры был похищен чемодан с вещами, деньгами, покерными фишками и другими предметами на сумму более 3 млн крон», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Детективы увидели на камерах видеонаблюдения, как подозреваемый вошел в квартиру с пустыми руками и вышел примерно через шесть минут с чемоданом и рюкзаком.

«Можно сказать, что он зарабатывал полмиллиона крон за каждую минуту пребывания в доме. Если кто-то узнает его и полиция его поймает, преступнику грозит до восьми лет лишения свободы», — подсчитал Данек.

Источник: novinky.cz