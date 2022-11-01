Ограничения в работе пражского общественного транспорта на праздники

В канун Рождества транспорт будет ходить реже с 18:00, а в остальные два дня будет работать по воскресному расписанию. В новогоднюю ночь метро и некоторые маршруты проработают дольше. Далее до 12 февраля транспорт будет ходить по так называемому «полупраздничному расписанию».

В канун Рождества, примерно до 18:00, транспорт будет ходить в соответствии с обычным субботним расписанием. После этого времени метро будут ходить с интервалом в 20 минут. Поезда на линии А перестанут ходить на несколько минут раньше обычного.

Последние отправления поездов на линии А из центра Праги:

Muzeum:

В 23:56 в направлении Nemocnice Motol

В 23:57 — направление Depo Hostivař

Můstek:

в 23.58 — направление Nemocnice Motol

В 23:56 — направление Depo Hostivař

Ночные трамваи и автобусы начнут ездить примерно в 18:00. Исключением станет автобус 119, едущий до аэропорта. Канатная дорога на Петржин закроется в 17:00.

25 декабря общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию, первый транспорт отправится в 7 часов утра.

В понедельник 26 декабря будет действовать стандартное воскресное расписание. Не будут ездить маршруты 58, 143 и 187.

Со вторника 27 декабря по пятницу 30 декабря маршруты будут работать по праздничному расписанию, при этом не будут ездить трамваи 4 и 21, а также автобус 187.

В канун Нового года, 31 декабря, метро будет работать примерно до 2:30 ночи с интервалом в 10 минут.

Последние поезда метро отправятся с конечных станций в такое время:

Линия A - Nemocnice Motol с 1:51, Depo Hostivař с 1:53,

B - Zličín в 1:40, Černý Most в 1:45,

C - Letňany в 13:44, Háje в 13:44.

Отправление последних поездов метро из центра Праги:

линия A:

Muzeum в 2:06 в направлении Nemocnice Motol, в 2.07 в направлении Depo Hostivař,

Můstek в 2:08 в направлении Nemocnice Motol, в 2:06 в направлении Depo Hostivař,

линия B:

Můstek в 2:01 в направлении Черни Мост, в 2:04 в направлении Zličín,

Florenc в 14:04 в направлении Černý Most, в 14:01 в направлении Zličín,

линия C:

Muzeum в 2:02 в направлении Háje и Letňany,

Florenc в 1:59 в направлении Háje, в 2:05 в направлении Letňany.

Трамваи будут ездить до 22:00, после заработают ночные маршруты, интервал движения которых будет составлять 15 минут примерно до 3:30. Ежедневное автобусное сообщение также будет прекращено около 22:00, и только некоторые из них будут работать до 2:30, после чего будут запущены ночные маршруты.

В Новый год, 1 января, транспорт будет ходить по воскресному расписанию, но трамвайные и автобусные маршруты начнут движение только с 7 часов утра.

Со вторника 3 января по воскресенье 12 февраля, как и в предыдущие годы, движение будет осуществляться по измененному, так называемому «полупраздничному» расписанию.

Источник: novinky.cz

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