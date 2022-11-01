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Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции

Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 декабря
16:14
371
Район Прага 1 хочет добиться от городского совета создания специального подразделения городской полиции, чтобы решать проблемы с туристами, приезжающими в центр Праги исключительно с целью распития алкоголя. Мэрия готова содействовать повышению заработной платы членов подразделения, обеспечить им необходимое обучение и даже предложить квартиры, говорит новая глава района Терезия Радомержска (TOP 09).

Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции

Прага уже давно борется с «алкотуризмом» — к сожалению, после паузы, вызванной пандемией коронавируса, пьяные группы туристов вернулись на улицы в центре столицы. По ночам они шумят и беспокоят местных жителей, присутствует и вандализм. По словам главы Праги 1, с этим надо срочно что-то делать.

По словам Радомержской, члены нового подразделения должны знать иностранные языки, а также уметь разрешать споры и улаживать конфликты. 

Муниципальная полиция Праги давно испытывает нехватку людей, поэтому городской совет готов поддержать создание нового подразделения.

«Мы ищем преимущества, которые можно было бы предложить этим людям», — сказала глава Праги 1. Сюда относится и более высокая зарплата, которая будет выплачиваться из казны мэрии. Последняя также обеспечит необходимое обучение и предоставит полицейским жилье в центре города — предположительно речь идет о некоторых из 300 квартир, которые мэрия планирует отремонтировать и сдавать представителям тех профессий, которые имеют ключевое значение для города.

 

Источник: ceskenoviny.cz 

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