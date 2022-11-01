Борьба с «алкотуризмом»: из-за пьяных туристов в Праге хотят создать спецподразделение полиции

Район Прага 1 хочет добиться от городского совета создания специального подразделения городской полиции, чтобы решать проблемы с туристами, приезжающими в центр Праги исключительно с целью распития алкоголя. Мэрия готова содействовать повышению заработной платы членов подразделения, обеспечить им необходимое обучение и даже предложить квартиры, говорит новая глава района Терезия Радомержска (TOP 09).

Прага уже давно борется с «алкотуризмом» — к сожалению, после паузы, вызванной пандемией коронавируса, пьяные группы туристов вернулись на улицы в центре столицы. По ночам они шумят и беспокоят местных жителей, присутствует и вандализм. По словам главы Праги 1, с этим надо срочно что-то делать.

По словам Радомержской, члены нового подразделения должны знать иностранные языки, а также уметь разрешать споры и улаживать конфликты.

Муниципальная полиция Праги давно испытывает нехватку людей, поэтому городской совет готов поддержать создание нового подразделения.

«Мы ищем преимущества, которые можно было бы предложить этим людям», — сказала глава Праги 1. Сюда относится и более высокая зарплата, которая будет выплачиваться из казны мэрии. Последняя также обеспечит необходимое обучение и предоставит полицейским жилье в центре города — предположительно речь идет о некоторых из 300 квартир, которые мэрия планирует отремонтировать и сдавать представителям тех профессий, которые имеют ключевое значение для города.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день