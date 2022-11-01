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Минтруда Чехии хочет изменить сумму пособия для беженцев и правила выплаты

Минтруда Чехии хочет изменить сумму пособия для беженцев и правила выплаты

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anastasiia-kn
22 декабря
17:52
1147
Новый размер пособия будет соответствовать прожиточному минимуму (životní minimum), а право на него будут иметь только люди без доходов или с очень низкими доходами. Это предполагает очередная поправка к закону «Лекс Украина», опубликованная на сайте правительства. На данный момент сумма, на которую могут претендовать люди с визой защиты без бесплатных жилья и питания, составляет 5 000 крон. Пособие выплачивается ежемесячно после получения временной защиты — при необходимости они могут продолжить получать пособие в размере 5 000 крон еще в течение пяти месяцев, после чего оно снижается до прожиточного минимума.

Минтруда Чехии хочет изменить сумму пособия для беженцев и правила выплаты

«Отныне с первого месяца гуманитарное пособие будет привязано к размеру прожиточного минимума (životní minimum)», — говорится в обосновании Министерства труда.

Напомним, что прожиточный минимум будет увеличен с января 2023 года. Соответственно, теперь гуманитарное пособие для взрослых беженцев должно составлять 4 860 крон, а для детей — 3 490 крон. Для пожилых людей и инвалидов пособие будет больше, соответствуя 1,5-кратному минимуму. Для людей старше 65 лет и взрослых инвалидов пособие должно составлять 7 290 крон, а для детей — 5 235 крон.

Поддержку от государства смогут также получать беженцы, чей доход не достигает даже суммы гуманитарного пособия. Таким образом, чтобы получать пособие, взрослый беженец без детей должен зарабатывать (или получать пенсию) менее 4 860 крон в месяц, а мать с двумя детьми — менее 11 840 крон, то есть меньше суммы гуманитарных пособий для нее и ее детей. При оценке будут учитываться как заработная плата в Чехии, так и доходы из Украины, в том числе от пособий там. Чешское пособие на жилье или помощь из детского фонда ЮНИСЕФ во внимание приниматься не будут. Через полгода власти будут проверять, есть ли у заявителя препятствия для выхода на рынок труда (например, уход за маленьким ребенком, пенсия или учеба). 

«Если препятствий для выхода на рынок труда нет, то с седьмого месяца будет предоставляться гуманитарное пособие в размере минимума, необходимого для выживания (existenční minimum). Это изменение основано на требовании того, чтобы лица с временной защитой больше участвовали в покрытии своих расходов на проживание и в интеграции», — сказали в министерстве. С января минимум, необходимый для выживания, составит 3 130 крон.

Недавно прибывшие беженцы смогут подать заявление на получение первого пособия в электронном виде или на бумажном бланке. После этого они смогут повторно подать заявку только через Интернет. Работодатели должны сообщать в Чешское управление социального обеспечения о беженцах с визой защиты, которых они принимают в качестве сотрудников или подрядчиков. Их вносят в регистр всеобщего страхования работников с визой защиты. Центр занятости может запросить у работодателя справку о доходах для подтверждения дохода беженца.

 

Источник: ceskenoviny.cz 

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