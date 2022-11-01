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На трассе D1 в Чехии столкнулись 40 автомобилей, движение по шоссе перекрыто

На трассе D1 в Чехии столкнулись 40 автомобилей, движение по шоссе перекрыто

Партнер рубрики:
Kochy
23 декабря
14:46
114
Днем 23 декабря ​​на трассе D1 недалеко от Домашова в условиях густого тумана столкнулись 40 автомобилей, в том числе два грузовика. Шоссе перекрыто, спасатели на данный момент сообщили о двух пострадавших, которые получили легкие травмы.

На трассе D1 в Чехии столкнулись 40 автомобилей, движение по шоссе перекрыто

Аварии произошли на 177-м километре в направлении Брно. «Шоссе D1 в настоящее время закрыто на участке от Домашова в направлении Брно. На месте сильный туман, что привело сразу к нескольким авариям», — сообщили в полиции.

«На месте образовались пробки, водители должны быть осторожны при торможении. В то же время мы просим водителей создать полосу для движения транспортных средств спасателей и скорой помощи», — сообщили южноморавские пожарные. По их данным, в ДТП участвовали 38 легковых автомобилей и два грузовика.

«Это несколько происшествий, в основном пока без пострадавших, но в некоторых случаях люди жалуются на некоторые осложнения, поэтому мы также вызвали на место происшествия экстренные службы», — сказал ЧТК представитель пожарной охраны Ярослав Микошка. «На данный момент мы зафиксировали два легких ранения. Возможно, их будет больше», — сказала пресс-секретарь спасателей Микаэла Ботова.

Объездной путь начинается от выезда 168 по дороге 602. Вернуться на шоссе можно в районе Кывалке. «Двигайтесь осторожно и не забудьте включить противотуманные фары», — предупредили полицейские.

Массовые аварии останавливали движение на D1 и днем ​​в четверг, 22 декабря. Около Велка-Битеша в сильном тумане столкнулись 20 автомобилей, четыре человека получили легкие ранения. Шоссе в направлении Брно было закрыто более чем на три часа из-за аварий.

Источник: novinky.cz

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