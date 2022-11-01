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ВИДЕО: В пражском метро мужчина угрожал убить пассажира и ударил его шлемом

ВИДЕО: В пражском метро мужчина угрожал убить пассажира и ударил его шлемом

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
23 декабря
18:44
86
Пражские полицейские разыскивают мужчину, который напал на другого пассажира в метро и ударил его мотоциклетным шлемом. Он также угрожал убить потерпевшего и, подравшись с ним, скрылся с места преступления. За такое поведение ему грозит до года лишения свободы.

ВИДЕО: В пражском метро мужчина угрожал убить пассажира и ударил его шлемом

Ссора между мужчинами произошла в четверг, 8 декабря, около 18:00 в вагоне поезда метро, следовавшем до станции I. P. Pavlova. Стычка продолжалась даже после того, как они вышли на станции. 

Нападавший ударил жертву мотоциклетным шлемом по голове, оставив тому кровоточащую рану на лице. Нападавший отбивался, пока они оба не упали на землю, где через некоторое время драка прекратилась — так описал инцидент на сайте пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский. Мужчина со шлемом вышел из метро, а за пострадавшим прибыла машина скорой помощи, которая доставила его в больницу для наложения швов. 

Если кто-то узнает мужчину на видео полиция просит звонить по номеру 158. 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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