В Праге появится еще одна ночлежка для бездомных. Там смогут найти приют 75 человек

С сегодняшнего дня в Праге заработает еще одна ночлежка для бездомных на 75 мест. Общее количество койко-мест в рамках зимних гуманитарных мер в этом году увеличится до 515.

Бездомные также могут воспользоваться услугами дневных и ночных центров и так называемым проектом «укрытие в тепле» (teplé židle), в рамках которого люди могут переночевать в некоторых учреждениях. С начала декабря соцработники выходят на улицы, чтобы оказать материальную помощь и провести консультации для бездомных. Помимо центра социальных служб, организовавшего новую ночлежку, помощь в столице оказывают и другие организации.

«С начала зимы мы заметили, что из-за энергетического кризиса и чрезвычайно высокой инфляции людей на улицах стало больше, чем в прошлом году. Мы раздаем нуждающимся гораздо больше еды и видим, что за ней приходят и те, кто работает, но у них уже не хватает денег на обеспечение основных потребностей, включая жилье», — сказал Мартин Шимачек, директор Центра социальных служб Праги.

Каждый год центр готовит более 300 мест для ночлега и постепенно увеличивает их количество.

«Опыт прошлого года показывает, что люди все чаще обращаются за помощью зимой, когда все места почти полностью заполнены», — сказал Шимачек. В прошлом году количество коек к самой загруженной ночи постепенно увеличилось с более чем 300 до 602. Помимо общежитий, бездомные могут воспользоваться дневными и ночными центрами, которые предлагают около 200 мест. Дневные центры предлагают, помимо прочего, суп, душ и прачечную, а также психологические, социальные и финансовые консультации.

Точное количество бездомных в столице неизвестно. По различным оценкам и опросам, речь идет о нескольких тысячах человек.

Источник: prazska.drbna.cz

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