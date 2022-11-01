ФОТО: Не самое лучшее Рождество. В Чехии из-за бенгальских огней сгорели елка и подарки

В канун Рождества пражские пожарные выехали на двадцать пять пожаров. Один из них закончился ущербом в несколько сотен крон из-за того, что кто-то из семьи был неосторожен с бенгальскими огнями.

«В половине седьмого вечера пожарные из трех профессиональных станций и одного добровольческого подразделения прибыли на улицу Божейовицка в Праге 4. В доме, где проживала семья, загорелась рождественская елка», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь службы пожарных.

Ущерб составляет несколько сотен тысяч крон.

«Сгорели елка, пол, часть оконной рамы и рождественские подарки. Продукты горения повредили покраску стен и потолка в гостиной. Четыре человека покинули дом во время пожара и были переданы службе скорой медицинской помощи», — рассказал Кавка.

По словам пресс-секретаря, причиной пожара стала неосторожность при использовании бенгальских огней рядом с рождественской елкой.

Источник: prazska.drbna.cz

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