ФОТО: Не самое лучшее Рождество. В Чехии из-за бенгальских огней сгорели елка и подарки

«В половине седьмого вечера пожарные из трех профессиональных станций и одного добровольческого подразделения прибыли на улицу Божейовицка в Праге 4. В доме, где проживала семья, загорелась рождественская елка», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь службы пожарных.
Ущерб составляет несколько сотен тысяч крон.
«Сгорели елка, пол, часть оконной рамы и рождественские подарки. Продукты горения повредили покраску стен и потолка в гостиной. Четыре человека покинули дом во время пожара и были переданы службе скорой медицинской помощи», — рассказал Кавка.
По словам пресс-секретаря, причиной пожара стала неосторожность при использовании бенгальских огней рядом с рождественской елкой.
Источник: prazska.drbna.cz
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