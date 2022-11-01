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В канун Рождества в центре Праги один мужчина пытался изнасиловать другого

В канун Рождества в центре Праги один мужчина пытался изнасиловать другого

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 декабря
14:01
486
Пражские детективы разыскивают мужчину, которого хотят допросить в связи с попыткой изнасилования.

В канун Рождества в центре Праги один мужчина пытался изнасиловать другого

Случай произошел в канун Рождества на Карловой площади. Двое мужчин, — жертва и подозреваемый, — встретились 24 декабря в Карлово намести, заранее договорившись провести вместе ночь.

«Однако во время встречи между мужчинами возникли разногласия, один из них попытался изнасиловать другого, а затем ограбил его, отобрав бумажник», — описал на сайте пресс-секретарь полиции Ян Данек. 

В рамках расследования полицейским теперь необходимо допросить мужчину, лицо которого было зафиксировано камерами в этом районе. Они также просят общественность помочь установить его личность. Если кто-то знает его или знает, где он находится, полицейские просят позвонить по телефону 158. 

Данек указал, что преступление изнасилования предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 

Источник: prazska.drbna.cz

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