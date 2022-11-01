На праздники в Праге было удивительно мало пожаров, связанных с Рождеством

Пражские пожарные выехали на десятки вызовов во время сочельника и рождественских праздников, однако лишь немногие из случаев были непосредственно связаны с Рождеством. В канун Рождества пожарные в Праге выехали на 25 вызовов, в первый день праздника — на 21, во второй — на 24.

Из 25 случаев вызовов в сочельник — семь оказалось пожарами, но только один из них был связан с Рождеством. Горела елка, как мы писали ранее.

Далее в первый день Рождества пожарные Праги вынуждены были оперативно отреагировать на 21 происшествие, шесть из которых оказались пожарами:

«Из шести пожаров лишь один был связан с Рождеством. На улице Носицка в Праге 10 пожарные тушили пожар в акриловой ванне. Хозяйка квартиры решила принять ванну, запустила в нее свечи в ореховой скорлупе и спровоцировала пожар с ущербом в 10 000 чешских крон», — сообщил представитель Пражской пожарной охраны Мартин Кавка, добавив, что во второй рождественский праздник было зарегистрировано 24 происшествия, в том числе четыре пожара, ни один из которых с Рождеством связан не был.

Источник: prazska.drbna.cz

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