ФОТО ОЧЕВИДЦА: Пассажир в Праге разбил головой стекло в автобусе

Инцидент произошел между остановками Pernerova и Florenc во время движения автобуса №135. В автобусе на переднем сидении ехала читательница 420on, которая услышала грохот в другом конце салона. Секундой позже к водителю подбежал другой пассажир и сообщил, что кто-то пробил головой стекло двери автобуса.
По ее словам, пострадавших не было, но водитель вынужден был остановить движение. Всех пассажиров попросили выйти.
Фото с места события предоставлено читательницей:
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