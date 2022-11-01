ФОТО ОЧЕВИДЦА: Пассажир в Праге разбил головой стекло в автобусе

Вчера, 27 декабря, около 18:15 на маршруте автобуса 135 в Праге неизвестный пассажир разбил головой стекло входной двери.

Инцидент произошел между остановками Pernerova и Florenc во время движения автобуса №135. В автобусе на переднем сидении ехала читательница 420on, которая услышала грохот в другом конце салона. Секундой позже к водителю подбежал другой пассажир и сообщил, что кто-то пробил головой стекло двери автобуса.

По ее словам, пострадавших не было, но водитель вынужден был остановить движение. Всех пассажиров попросили выйти.

Фото с места события предоставлено читательницей:

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