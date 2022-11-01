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Уборка после Нового года в Праге начнется в три часа ночи. Задействуют 100 человек и 30 машин

Уборка после Нового года в Праге начнется в три часа ночи. Задействуют 100 человек и 30 машин

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anastasiia-kn
29 декабря
13:27
18
В этом году столицу ожидают бурные празднования по случаю встречи нового 2023 года. Поэтому Управление технических коммуникаций (TSK) планирует задействовать сто рабочих и тридцать единиц техники для уборки после новогодних праздников — так заявила пресс-секретарь TSK Барбора Лишкова.

Уборка после Нового года в Праге начнется в три часа ночи. Задействуют 100 человек и 30 машин

Уборка начнется в центре в три часа ночи, а в других частях мегаполиса – не позднее, чем спустя три часа. 

«Если будет технически возможно, машины начнут чистить Вацлавскую площадь, Градчанскую площадь и другие ключевые места с трех ночи», — сказала Лишкова. Если не пойдет снег, основная уборка улиц завершится в 10:00 на вокзале. 

По словам пресс-секретаря, все дороги будут очищены не позднее двух часов дня, но если пойдет снег, уборка может быть продлена до 48 часов.

Напоминаем, что два года назад Прага ужесточила правила использования фейерверков – возле ценных исторических объектов, в природных парках, в окрестности Тройского зоопарка и домов престарелых и других жилых социальных объектов и т.д. их запускать нельзя.

Источник: prazska.drbna.cz

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