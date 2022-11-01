Война в Украине и рекорд для чехов: они никогда не отправляли так много пожертвований

Инфляция и дорогая энергия не имели значения. В этом году чехи пожертвовали миллиарды крон на благотворительные проекты. Их щедрость была продиктована в основном солидарностью с Украиной. Однако пожертвования организациям, оказывающим помощь в других местах, сократились.

Чехи были щедры даже в год, когда инфляция достигла двузначных цифр. Они пожертвовали миллиарды на благотворительные проекты, превысив показатели прошлого года, который также был рекордным.

В прошлом году волна солидарности была вызвана в основном торнадо в Южной Моравии, а в этом году российское вторжение в Украину стало решающим фактором увеличения финансовой поддержки со стороны частных лиц и компаний. Большинство пожертвований было направлено в Украину, как по количеству, так и по размеру отправленных сумм.

«Этот год показал, что чехи очень щедры, особенно во время кризиса. От наших спонсоров в этом году мы получили около 2,35 ммлрд, что в пять раз больше, чем в рекордном прошлом году», — говорит Томаш Выгналек, директор отдела по сбору средств организации Člověk v tísni. В 2021 году более полумиллиона чехов внесли свой вклад в благотворительность, тогда как в 2020-м таких людей было только 100 000.

Некоммерческая компания Adra также считает 2022 год рекордным: в прошлом году было собрано 128 млн крон, и, хотя она еще не знает окончательных цифр за этот год, в компании уверены, что они превзойдут прошлогодние. Только на помощь Украине спонсоры пожертвовали 108 млн крон, говорит пресс-секретарь компании Adra Эма Клементова.

Charita Česká republika собрала в этом году в три раза больше средств, чем в прошлом, хотя число спонсоров было таким же. «В этом году мы собрали более 366,7 млн крон», — сказал Ян Оулик, пресс-секретарь благотворительной организации, добавив, что в 2022 году пожертвования сделала 41 000 спонсоров, в то время как годом ранее их было всего 15 000.

В этом году большинство пожертвований было направлено в Украину, а также беженцам. Люди отправили больше всего средств в фонд «Помощь Украине» — около 190 млн крон.

Из 2,35 млрд крон, которые частные лица и компании отправили в качестве помощи через программу Člověk v tísni, 2,1 млрд крон были направлены в Украину. «Я думаю, что Украина была решающим фактором, повлиявшим на поведение спонсоров в этом году», — говорит Оулик.

Однако текущая экономическая ситуация существенно повлияла на решения некоторых спонсоров. Например, организация SOS dětské vesničky, которая заботится о детях, потерявших родителей или не способных расти вместе с ними, получила пожертвования на сумму 42 млн крон — столько же, сколько и в прошлом году, но количество желающих помогать уменьшилось.

«К сожалению, у многих также значительно уменьшилась сумма пожертвования. На данный момент нас спасают несколько чрезвычайных пожертвований. Мы их получили от компаний и частных лиц, которые не так затронуты кризисом, что позволяет нам справиться со сложными задачами этого года», — говорит Яна Шагатова, руководитель отдела по сбору средств SOS dětské vesničky.

Два явления одновременно противостоят друг другу, а именно финансовый кризис и стремление помочь людям, которым еще хуже.

В аналогичной ситуации находится Centrum Paraple, который помогает людям, парализованным из-за травмы позвоночника. В этом году пожертвования сделали 75 175 человек, что на 83 512 меньше, чем годом ранее. По оценкам центра, к концу года благодаря SMS-пожертвованиям он получит 16 млн крон, то есть на миллион меньше, чем в прошлом году.

«Что касается корпоративной поддержки, мы ожидаем влияния инфляции только в следующем году. Люди часто помогают в ущерб собственному комфорту», ​​— говорит представитель Centrum Paraple Ярмила Врзалова.

Источник: seznamzpravy.cz

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