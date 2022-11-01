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В Праге мужчина упал с Карлова моста

В Праге мужчина упал с Карлова моста

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Kochy
29 декабря
08:33
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Пражские пожарные спасли 40-летнего мужчину после падения с Карлова моста в реку Влтаву в среду, 28 декабря. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Праге мужчина упал с Карлова моста

«К нам поступило сообщение о падении человека с Карлова моста во Влтаву. На место происшествия выехало несколько единиц пожарных», — сказал Дан Фик, представитель пожарной службы.

Пожарные спустили на воду лодку, на которой направились к мужчине. Ему удалось зацепиться за край опоры моста.

«Это был пьяный 40-летний мужчина, который упал во Влтаву и был передан спасателям после того, как его вытащили», — сказал представитель полиции Ричард Грдина.

По данным СМИ, это был чех. После оказания медицинской помощи медики доставили его в больницу.

Источник: novinky.cz



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