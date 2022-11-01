Почему в этом году в Праге не будет фейерверков и даже видеомэппинга?

В этом году празднование Нового года в Праге пройдет не только без новогоднего фейерверка, но и без видеомэппинга, которым в последние годы заменяли шоу. По словам представителя муниципалитета Вита Хофмана, причины, по которым в этом году не будет ни фейерверков, ни видеомэппинга, — это прежде всего война в Украине и неблагоприятная экономическая ситуация.

Прага отменила фейерверки еще в 2020 году. Позже руководство города заменило их так называемым видеомэппингом, которого в этом году тоже не будет. Слишком бурные празднования в этом году показались руководству Праги нецелесообразным.

Пример того, как выглядел видеомэппинг 2020-го года: