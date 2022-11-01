Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии женщина на BMW сбила испуганного страуса

В Чехии женщина на BMW сбила испуганного страуса

Партнер рубрики:
Kochy
02 января
17:33
191
Полиция расследует необычную аварию, которая произошла в канун Нового года в Чехии. Женщина-водитель BMW на дороге между Трховыми Свинами и Жаром сбила страуса. Животное погибло на месте.

В Чехии женщина на BMW сбила испуганного страуса

Пресс-секретарь южночешской полиции Мартина Йоклова сообщила, что страусов испугали петардами и фейерверками. «Три испуганных страуса сбежали от заводчика незадолго до полуночи, когда они, по-видимому, прорвались через забор. Водитель не смогла вовремя среагировать на бегущее животное», — отметила Йоклова.

Она упомянула, что два оставшихся страуса уже пойманы. Авария произошла после полуночи, а ущерб, нанесенный машине и животному, оценивается в четверть миллиона крон.

Южночешская полиция получила десятки сообщений в канун Нового года. Речь шла о фейерверках или жалобах на шум. «Однако в целом канун Нового года был более спокойным, без жертв и серьезных травм», — добавила Йоклова.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
02 января
18:08
119
Экономика
Самый критический год в истории Škoda: компания начала радикальную экономию
Assets
02 января
16:31
112
Общество
Чешские вузы будут платить больше за энергию, но ограничивать обучение не планируют
Assets
02 января
15:41
643
Общество
ФОТОХРОНИКА 2022 года: Беженцы и война глазами чехов. Что произошло в Чехии за год
Assets
02 января
14:41
4384
Рынок недвижимости
Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии, которые заинтересуют инвесторов
Последние новости:
Assets
02 января
18:08
119
Экономика
Самый критический год в истории Škoda: компания начала радикальную экономию
Assets
02 января
15:41
643
Общество
ФОТОХРОНИКА 2022 года: Беженцы и война глазами чехов. Что произошло в Чехии за год
Assets
02 января
13:31
2743
Общество
Трагедия в Чехии: пропавшая женщина и ее трехлетний ребенок найдены спустя 3 дня поисков
Assets
02 января
13:04
751
Общество
Мужчина ездил в Остраву, чтобы нападать на женщин. Одна из жертв покусала его до крови
Assets
02 января
12:35
616
Общество
Аномальное потепление в январе в Чехии продолжается. Похолодать должно в выходные
Assets
02 января
11:42
843
Общество
ФОТО: Как Чехия встречала 2023 год. Запрет на фейерверки в центре Праги не сработал
Assets
02 января
10:28
1463
Экономика
Контрабандист Путина перевозит запрещенные товары из России в Европу: «В пути 20 машин»
Assets
02 января
09:33
371
Экономика
Глава Центробанка Чехии ожидает, что в этом году инфляция значительно снизится
Assets
02 января
08:47
649
Политика
Зеленский поблагодарил Чехию
Assets
01 января
20:30
1199
Политика
Новогоднее выступление премьер-министра Петра Фиалы: Чехия — это не маленькое, слабое и незначительное государство где-то на краю Европы


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы