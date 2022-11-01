В Чехии женщина на BMW сбила испуганного страуса

Полиция расследует необычную аварию, которая произошла в канун Нового года в Чехии. Женщина-водитель BMW на дороге между Трховыми Свинами и Жаром сбила страуса. Животное погибло на месте.

Пресс-секретарь южночешской полиции Мартина Йоклова сообщила, что страусов испугали петардами и фейерверками. «Три испуганных страуса сбежали от заводчика незадолго до полуночи, когда они, по-видимому, прорвались через забор. Водитель не смогла вовремя среагировать на бегущее животное», — отметила Йоклова.

Она упомянула, что два оставшихся страуса уже пойманы. Авария произошла после полуночи, а ущерб, нанесенный машине и животному, оценивается в четверть миллиона крон.

Южночешская полиция получила десятки сообщений в канун Нового года. Речь шла о фейерверках или жалобах на шум. «Однако в целом канун Нового года был более спокойным, без жертв и серьезных травм», — добавила Йоклова.

Источник: novinky.cz