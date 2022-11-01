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Мотоциклы и скутеры в Праге смогут ездить по полосам для общественного транспорта

Мотоциклы и скутеры в Праге смогут ездить по полосам для общественного транспорта

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 января
14:44
44
Водители мотоциклов и скутеров с весны смогут воспользоваться выделенными полосами для автобусов общественного транспорта. План был одобрен дорожным управлением, и город ожидает получения юридических полномочий.

Мотоциклы и скутеры в Праге смогут ездить по полосам для общественного транспорта

Причиной введения изменения является повышение безопасности и обеспечения плавного хода дорожного движения — сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Адам Шейнхерр. Для автобусов общественного транспорта в Праге отведено 66 километров полос. На данный момент специальными полосами движения также могут воспользоваться полицейские машины, скорая помощь и таксисты, а в некоторых случах и велосипедисты.

«Это не только повысит безопасность для мотоциклистов, но и покажет выгоды использования такого рода транспорта. Что, в свою очередь, принесет пользу городу, поскольку мотоциклы занимают гораздо меньше места на общественной парковке, чем автомобили», — сказал Шейнхерр. 

Мера сейчас размещена на официальной доске, и городское руководство ждет, когда она станет юридически обязательной. По словам депутата, это произойдет в январе, а затем в течение весны будут поэтапно меняться дорожные знаки.

Новая мера не повлияет на поток автобусного движения по выделенным полосам, так как скорость мотоциклов сопоставима со скоростью автобусов. 

«Поэтому негативных последствий не предвидится», — говорится в решении ведомства.

В прошлом году в Праге добавили 4,4 км выделенных полос, увеличив их длину до 66 км.
 

Источники: ceskenoviny.cz

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