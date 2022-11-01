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«Я бы мог ее спокойно убить». На пражском вокзале пьяный мужчина избил собаку

«Я бы мог ее спокойно убить». На пражском вокзале пьяный мужчина избил собаку

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 января
17:41
80
Полицию на место происшествия вызвала женщина. Она ждала трамвай на улице Бользанова на остановке главного вокзала и заметила мужчину, сидевшего на скамейке в парке и бьющего свою собаку. Женщина сказала ему немедленно прекратить, но услышала в ответ оскорбления.

«Я бы мог ее спокойно убить». На пражском вокзале пьяный мужчина избил собаку

«Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, 40-летний мужчина заявил им, что может делать со своим животным все, что захочет, даже убить его. Затем он добавил, что этот ублюдок его не слушается, поэтому получил по заслугам. Затем он оскорблял и полицейских», — описала ситуацию пресс-секретарь городской полиции Праги Ирена Сейфертова, добавив, что его тест на алкоголь показал три промилле — полицейские доставили нарушителя под стражу на специальном автомобиле Astra 150. 

По словам полиции, дворняга, — его собака, — была вялая, ее состояние было сильно запущенным, и, хотя у нее не было видимых травм, она, похоже, долгое время подвергалась жестокому обращению. 

Животное забрали и доставили в тройский приют, где ему оказали необходимый уход. 

«Поскольку пес был очень беспокойный, ему дали успокоительные. Однако никаких повреждений обнаружено не было. Пока он по-прежнему находится под опекой работников тройского приюта», — добавила пресс-секретарь.

 

Источники: prazska.drbna.cz

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