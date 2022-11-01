Женщина в Чехии пыталась с помощью зажигалки разморозить крышку бензобака на АЗС

Работники автозаправочных станций должны быть всегда внимательны, даже если речь не идет о кражах или водителях, которые уезжают без оплаты. Так, в Чехии одна из клиенток стала размораживать крышку бензобака с помощью зажигалки.

«Недавно приехала дама на старом Peugeot. Она стояла у заправки и некоторое время пыталась открыть примерзшую крышку бензобака. Потом она пришла на кассу и потребовала зажигалку», — рассказала работница одной из АЗС, расположенной на трассе между Прагой и Бероуном.

Оператор спросила у водителя, серьезно ли она хочет зажигалкой решить свою проблему у стойки и бензобака, и посоветовала ей купить спиртовой размораживатель замков за 40 крон.

«Дама по-прежнему настаивала на покупке зажигалки за 15 крон. Я сказала ей покинуть зону АЗС. Тогда она проехала несколько метров и стала греть замок зажигалкой на парковке. При этом она выглядела нормально», — добавила работник АЗС.

Ее коллега из Средней Богемии тоже пыталась повлиять на неадекватную женщину-водителя. Она заметила ее на видеокамере. Женщина разговаривала по телефону во время заправки и нервно жестикулировала.

Потом она оставила пистолет в бензобаке и, разговаривая по мобильному телефону, стала что-то класть в багажник. Заправка автоматически закончилась, дама закрыла багажник и села в машину, чтобы уехать, причем даже не заплатив, а пистолет со шлангом остался в баке. Работница АЗС быстро выбежала и остановила водителя.

«Женщина очень извинялась. Она просто не замечала, что делает. Она спешила забрать детей из клуба и одновременно ей позвонили с работы», — вспоминает продавец.

Источник: novinky.cz

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