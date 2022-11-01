В Праге 10 января откроется новый центр помощи украинским беженцам

Учитывая актуальные потребности прибывающих граждан Украины и необходимость расширения предоставляемых услуг, MRIYA UA z.s. при активной поддержке UNICEF открывает новый Центр помощи, поддержки и интеграции MRIYA по адресу Novákových 1954/20a в Праге 8, недалеко от станции метро Palmovka. Новые помещения являются многоцелевыми, и их площадь подходит для расширения услуг центра.

Организация MRIYA UA z.s. оказывает помощь беженцам из Украины с начала войны. Первый Центр помощи, функционировавший на Вацлавской площади, д. 62, был открыт при финансовой помощи мэрии Праги и организации Člověk v tísni и предоставлял консультации по вопросам размещения, здравоохранения, психологической поддержки и гуманитарной помощи.

В течение прошлого года в гуманитарный центр ежедневно приходило 700–800 беженцев. За время существования центра организации MRIYA UA z.s. помогла более чем 45 000 беженцам. Более 120 волонтеров помогали центру. Большинство из этих людей также были беженцами, которые с начала войны ежедневно посвящали все свое свободное время и силы помощи нуждающимся людям, говорится в пресс-релизе MRIYA UA z.s.

В сотрудничестве с UNICEF в новом центре будут созданы отдел медицинского консультирования, отдел образования и поддержки семей, отдел социальной помощи, поддержки и профилактики, отдел по работе с подростками и молодежью.

Центр начнет работу 10 января 2023 года по адресу: Novákových 1954\20а, Praha 8

График работы центра: по.–пт. 8:00–18:00

MRIYA UA z.s., IČO: 14339242

Mail: [email protected]

Тел.: +420 608 691 786

Web: https://mriyaua.cz

Facebook: https://www.facebook.com/groups/271715231804330

Instagram: https://www.instagram.com/centr_dopomohy

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