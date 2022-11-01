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Серебро из Канады: у чешских юниоров есть нечто более важное, чем медаль

Серебро из Канады: у чешских юниоров есть нечто более важное, чем медаль

Партнер рубрики:
Kochy
06 января
09:13
316
Чешские юниоры празднуют победу над шведами в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Галифаксе. Успех молодых хоккеистов также является хорошей новостью для «большого» чешского хоккея. Опыт подобного успеха 22-летней давности показывает, что может произойти с хоккеем в ближайшем будущем.

Серебро из Канады: у чешских юниоров есть нечто более важное, чем медаль

Хотя в финальном матче турнира чехи уступили Канаде со счетом 3:2 в дополнительное время, серебряные медали, несомненно, обрадовали поклонников игры и дали осторожный оптимизм на ближайшие годы.

Похоже, выросло поколение молодых людей, которые знают, как побеждать в национальном чешском спорте. Йиржичек, Кулич, Шаповалив, Шале, Суханек, Шпачек, Свозил, а также Марсель Марсель, которого многие теперь знают не только из-за необычного совпадения имени и фамилии, но и как мощного хоккеиста, который ничего не боится. Как и вся команда, собранная тренером Радимом Руликом и спустя 22 долгих года пробившаяся в финал чемпионата мира.

Хотя чехи проиграли в финале Канаде, успех подопечных Рулика может иметь двойной эффект. Нынешняя молодежь относительно скоро пополнит основную сборную Чехии и через несколько может отправиться на «взрослый» чемпионат мира если не за золотом, то в худшем случае за другой медалью, как было принято на рубеже тысячелетий.

Конечно, прямой зависимостью между медалью в Галифаксе и будущими шансами во взрослой категории нет. Но надежда есть, и немаленькая. Когда чехи выиграли юниорский чемпионат мира в 2000 и 2001 годах, четыре года спустя они завоевали золото на чемпионате мира в Вене и серебро в Риге в следующем году.

Стоит взглянуть на состав юниорской сборной Чехии, победившей в 2001 году. Томаш Плеканец, Мартин Эрат, Радим Врбата или Ростислав Клесла стали мировыми хоккейными звездами или по крайней мере очень качественными игроками в НХЛ, где каждый отыграл около 15 сезонов. В какой-то момент они были опорой национальной сборной.

Потом в команде была вторая волна, например Михал Сивек. Качественные ребята, отыгравшие больше 10 сезонов во внутреннем чемпионате и хотя бы попробовавшие себя за океаном или в КХЛ. Из них только Сивек выступал во взрослой сборной, где сыграл несколько матчей.

А потом были и остальные, кто на время задержался в хоккее, заглянул в экстралигу и попробовал за границей.

Это дает повод для трезвого оптимизма. Из 22 участников той юниорской сборной только четыре игрока успешно пробились в лучшую мировую лигу и в основную сборную. Но их роль была чрезвычайно велика.

Сейчас юниорская сборная показала, что это неординарная команда с несколькими неординарными игроками. Они, как и «большая четверка» 2001 года, могут стать основой взрослой сборной и возрождения чешского хоккея, которому сегодня остро не хватает отличных защитников.

«Каждый такой успех, например прошлогодняя бронзовая медаль на ЧМ, а теперь и серебряная медаль, может мотивировать родителей отдать своих детей в хоккей. А дети, которые уже играют, станут еще больше стараться», — считает бывший участник «золотой» юниорской сборной Радим Врбата.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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